Đoković otkrio PLANOVE ZA BUDUĆNOST! Poslao JASNU poruku nakon neočekivane eliminacije

Srpski teniser Novak Đoković nije uspeo da se plasira u četvrto kolo US opena.

Đokovića je u meču koji je trajao tri sata i 20 minuta savladao Australijanac ruskog porekla Aleksej Popirin sa 3:1 (6:4, 6:4, 2:6, 6:4).

Posle eliminacije koju niko nije očekivao Đoković se oglasio na društvenim mrežama gde je čestitao rivalu, ali i otkrio planove za budućnost.

- Nije bilo suđeno večeras. Odličan meč Aleksej! Vreme je da se opustim, saberem i nastavim dalje. Do sledećeg puta, Njujork! - napisao je Novak.

Dakle, srpski teniser će uzeti vremena za sebe da se odmori, ali je jasno stavio do znanja da će nastaviti dalje, te da možemo da ga očekujemo na US openu i naredne godine!

It wasn’t meant to be tonight. Well played, @AlexeiPopyrin99. Time for me to relax, regroup and move on. Until next time, NYC. 🙏🏼 pic.twitter.com/wsh4F9YzEQ