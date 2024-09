Nesvakidašnje scene na meču: Rubljov izudarao sebe reketom, pa pozvao doktora u pomoć

Profesionalni sport nekada može biti frustrirajuć, ali Andrej Rubljov je dostigao neki potpuno novi nivo ovim potezom na meču US Opena protiv Grigora Dimitrova.

Tokom petog gema prvog seta pri vođstvu 3:1 u gemovima, Rubljov je potpuno izgubio kontrolu i tom prilikom se izudarao po patici reketom.

Tom prilikom je napravio sebi posekotinu, zbog čega je doktor morao da dođe do terena i pomogne mu. Sve to nakon što je sam sebe povredio.

Andrey Rublev having an uncomfortable outburst during a tennis match, part 362: pic.twitter.com/UZPv6whMD5

Bizarna scena je na kraju dovela do toga da je Rubljev izgubio prvi, a onda i drugi set, ali meč je još uvek u toku, igra se treći set.

Rubljov je trenutno šesti teniser sveta, dok je Dimitrov deveti, pa je favorit sa ovog meča jasan.

Rublev getting a medical time out at *1-4 vs Dimitrov for…



…cutting himself while banging his hand against the strings… pic.twitter.com/Hn1VtE7aTi