Da li je ovo realno? Srbija je ostala bez još trojice fudbalera! Piksi bi mogao da bude u velikom problemu

Šta se dešava u Fudbalskoj reprezentaciji Srbije!?

Nakon što su zbog "povreda" i porodičnih problema Dušan Vlahović, Aleksandar Mitrović i Sergej Milnković Savić otkazali učešće, Srbija je danas ostala bez još trojice važnih igrača, a u pitanju su povrede.

Naime, Nemanja Maksimović, Aleksa Terzić i Miloš Veljković neće moći da pomognu timu u mečevima sa Španijom i Danskom u okviru Lige nacija!

Veljković nije igrao u Bundesligi za Verder prethodnog vikenda, baš kao što nije ni Maksimovića u dresu Panatinaikosa u grčkom šampionatu.

Terzić je povređen već neko vreme i nije se pojavio na treningu u Staroj Pazovi ovog popodneva.

Piksi će imati velikih problema da napravi tim, a kako je sam rekao na konferenciji za medije, neće zvati zamene.



- Postoji znak pitanja za par igrača. Videćemo na licu mesta. Terzić je imao povredu zadnje lože pre 10 dana, dobre vesti su da je počeo da trenira. Salcburg nije hteo da ga stavlja na zadnjoj utakmici, rekao je da želi da dođe i da ima veliku želju. Veljković ima tendinitis leve tetive, znao sam to još prošle nedelje. Dolazi i on, videćemo u kakvom je stanju. Maksimović ima bol u desnoj pubičnoj regiji, koji se javio na poslednjoj utakmici, posle je prekinuo trening. I on dolazi danas, videćemo u kakvom je stanju. Oni su pod znakom pitanja. Nećemo tu silovati ništa, neću nikoga terati ako ga boli zadnja loža - rekao je Piksi.

Ostaje da se vidi da li će do četvrtka i meča sa Španijom ostati 11 zdravih fudbalera...

Autor: Snežana Milovanov