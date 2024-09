Nevolje u raju: Miona zapenila na Ša, on ne razume njeno ponašanje otkad su ušli u Elitu! (VIDEO)

Nije mu jasno šta se dešava!

Miona Jovanović i Nenad Aleksić Ša provodili su sami vreme napolju, te su upali u konflikt.

- Ako dođe situacija, u kojoj ispadneš budala, nemoj da govoriš idemo odavde - rekla je Miona.

- A šta može da se desi? Da ostavljaš prostor bivšem dečku? To jedino ne bih trpeo - rekao je Ša.

- Ne znam, videćemo - kazala je Miona.

- To sam ti rekao, znaš to napamet - rekao je Nenad.

- Sad se meni ide, pa će se tebi ići - rekla je Jovanovićeva.

- Ni meni se ne bleji ovde, ali došao sam da zaradim pare. Jedino zajedno da odemo sad. Osam dana pokušavam da te oraspoložim, ali ne daš. Treba da budemo to što jesmo, to je do nas. Čudna si - rekao je Aleksić.

- Što mi to sad kažeš - pitala je Miona.

- Napolju je sve med i mleko, šta ti je ovde - pitao je Ša.

- Ko je rekao da imam problem s tobom - pitala je ona.

- Bilo bi mi lakše da imaš sa mnom. Šta je problem - rekao je Ša.

- Ne osećam se lepo, kao da sam pala s Marsa. Boli me uvo za sve - odgovorila je Miona.

- Šta da radimo - pitao je Ša.

- Ne znam - kazala je Miona.

Detaljnije pogledajte u video-klipu.

Autor: Iva Stanković