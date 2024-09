Nadal otkrio kada će u penziju: Mnogo je godina prošlo, svaki dan isto pitanje...

Kako vreme prolazi sve se češće priča o potencijalnom povlačenju Rafaela Nadala iz tenisa, međutim, sada je Španac gotovo umorno od svih tih glasina demantovao svaku dalju priču.

Legendarni Rafa ističe da nije ni blizu povlačenja, da njegov um radi na potpuno drugi način i moraće tako da ostane kako bi pokušao da igra tenis na visokom nivou.

- Razumem to. Na kraju krajeva, mnogo je godina prošlo, imao sam mnogo fizičkih problema, posebno poslednjih... Tokom cele moje karijere, ali posebno poslednje dve godine. To je normalno pitanje. Ono što se dešava je da na kraju dolazi trenutak kada ja ne mogu svakodnevno da živim razmišljajući o povlačenju, jer ako to radim prestanem da se stvarno trudim. Zato ono što sam radio sve ovo vreme jeste da sam sebi dao vremena, dao sam sebi priliku da ponovo uživam u igranju tenisa nakon godinu i po dana van terena. I to je ono što sada radim, pokušavam da uživam u svakodnevici. Uvek kažem isto, na kraju, pustite me da donesem svoju odluku kada budem bio siguran i kada budem siguran reći ću vam. Pokušavam svaki dan da radim stvari što je moguće bolje. Pre neki dan sam rekao nekom novinaru na Olimpijskim igrama, nemojte me svaki dan spominjati oko povlačenja na svakoj konferenciji za štampu ili u svakom intervjuu. Na kraju, ako ne počnem svakodnevno da verujem, onda moram da se povučem - izjavio je Nadal, insinuirajući da će se povući kada više ne bude imao motivaciju.

Rafa je profesionalnu karijeru započeo 2001. godine, a evo 23 godine kasnije on je i dalje aktuelan i aktivan u svetu tenisa.

Autor: Jovana Nerić