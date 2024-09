Objavljen spisak fudbalera nominovanih za Zlatnu loptu, nema Mesija i Ronalda

Evropska fudbalska unija (UEFA) i Frans fudbal objavili su spisak od 30 fudbalera nominovanih za Zlatnu loptu (Ballon d'Or), a na listi nema Lea Mesija i Kristijana Ronalda.

Među 30 fudbalera koji se nalaze u konkurenciji za Zlatnu loptu su: Džud Belingem, Ruben Dijaš, Fil Foden, Federiko Valverde, Emilijano Martinez, Erling Haland, Niko Vilijams, Granit Džaka, Artjom Dovbik, Toni Kros, Vinisijus Žunior, Dani Olmo, Florijan Virc, Martin Edegor, Mats Humels, Rodri , Hari Kejn, Deklan Rajs, Vitinja, Kol Palmer, Dani Karvahal, Lamin Jamal, Bukajo Saka, Hakan Čalhanoglu, Vilijam Saliba, Kilijan Embape, Lautaro Martinez, Ademola Lukman, Antonio Ridiger, Alehandro Grimaldo.

Posle 18 godina na užem spisku kandidata se ne nalazi branilac trofeja Argentinac Leo Mesi, koji je rekordnih osam puta bio proglašen za najboljeg fudbalera u izboru Frans fudbala.

Argentinac trenutno nastupa za Inter iz Majamija, ove godine je osvojio Kup Amerike sa reprezentacijom.

Drugu godinu za redom, na listi se ne nalazi Portugalac Kristijano Ronaldo, koji nastupa za saudijski Al Nasr. Rolando je u pet navrata osvajao Zlatnu loptu.

Za osvajača Zlatne lopte glasa po jedan fudbalski novinar iz 100 najbolje rangiranih zemalja na FIFA rang listi. Bira se najbolji fudbaler u prethodnoj sezoni.

Trofej Zlatna lopta biće uručen 28. oktobra u Parizu.

