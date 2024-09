Fudbalska reprezentacija San Marina prekinula crni niz: Prva pobeda posle više od 20 godina!

Fudbalska reprezentacija San Marina upisala je svoju prvu pobedu posle više od dve decenije, savladavši Lihtenštajn rezultatom 1:0. U utakmici koja se odigrala u okviru Lige nacija u Grupi D, San Marino je konačno došao do dugo iščekivanog trijumfa.

Tokom prvog poluvremena, gosti iz Lihtenštajna bili su blizu vođstva u 30. minutu, kada je Fabio Luka-Notar zatresao mrežu, ali je gol poništen zbog ofsajda. Ta odluka sudije unela je novu energiju u redove San Marina, koji su u nastavku utakmice igrali sa više samopouzdanja.

Ključni trenutak meča dogodio se u 53. minutu, kada je Niko Sensoli uspeo da postigne gol za San Marino, obezbeđujući im vođstvo i, na kraju, pobedu. Ovaj gol, osim što je doneo veliko slavlje na tribinama, predstavlja i simboličan početak nove ere za reprezentaciju koja se dugi niz godina mučila sa rezultatima.

San Marino se nalazi u Ligi D zajedno sa Gibraltarom i Lihtenštajnom, gde se nada da će ova pobeda označiti prekretnicu i inspiraciju za dalje uspehe u međunarodnim takmičenjima.

🚨🇪🇺 GOAL | San Marino 1-0 Liechtenstein | Nicko Sensoli



SAN MARINO HAVE TAKEN THE LEAD AGAINST LIECHTENSTEIN! 😂https://t.co/b5s7Ln6iO5