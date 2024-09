Sramota! Prekinut meč na Kipru zbog Srbije i transparenta! (FOTO)

Utakmica Lige nacija između fudbalskih reprezentacija Kipra i tvz. Kosova prekinuta je večeras zbog transparenta koji se našao na ogradi stadiona u Larnaki.

Do prekida meča u okviru drugog kola evropskog takmičenja doPoznato je da Kiprani, kao i još nekoliko evropskih zemalja ne priznaju lažnu državu Kosovo, pa tako navijači svaki put koriste priliku da pruže podršku Srbiji.

🇽🇰🇨🇾 The Nations League match between Kosovo and Cyprus was temporarily suspended after Cypriot fans displayed a "Kosovo is Serbia" banner.



The game resumed after police removed the banner, with Kosovo currently leading non-recognizer Cyprus 2-0. pic.twitter.com/0JYpCVrDwP