ŠOK! Novak Đoković ostaje bez rekorda o kome je brujao ceo svet 2018. godine, i to na koji način

Sprema se revolucija u svetu tenisa! Najbolji teniser u istoriji Novak Đoković mogao bi da ostane bez jednog rekorda.



Srbin je jedini ko je uspeo da kompletira sve masters titule, ali će, po svemu sudeći, osvajanje "Zlatnog mastersa" 2018. godine biti upitno. Naime, ljudi iz Saudijske Arabije veoma blizu su dogovora za organizovanje novog mastersa od 2027. godine.

Kako prenosi Danijel Kaplan, pouzdani teniski novinar, ATP je u pregovorima sa Arapima i, kako navodi, odluka bi mogla biti poznata u narednih mesec dana.

Inače, za sada na ATP turu postoji devet turnira kategorije 1000, dok bi takmičenje u Saudijskoj Arabiji postalo deseti teniski masters.

I ukoliko se njihov plan ostvari, Novak bi ponovo morao da osvoji i ovaj turnir kako bi vratio naziv jedinog čoveka koji je osvojio sve masters titule, ali s obzirom na godine Srbina, deluje kao nemoguća misija.

The tennis push into Saudi Arabia continues, with the ATP deep in talks to stage a top level annual event there by 2027; my piece for ⁦@awfulannouncing⁩ https://t.co/bpTZQC93tk