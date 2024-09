JEDAN OD NAJVEĆIH TRENERA SVIH VREMENA! FIBA posvetila poseban tekst Svetislavu Pešiću!

Svet košarke je zadesila vest da Svetislav Pešić više nije selektor košarkaške reprezentacija Srbije, što je mnoge rastužilo.

Pešić se ističe kao jedan od najvećih trenera svih vremena, a njegova karijera obiluje velikim uspesima. FIBA je istakla Pešićeve trijumfe na evropskim i svetskim takmičenjima, uključujući osvajanje Evrobasketa 1993. godine sa reprezentacijom Nemačke, kao i evropsku titulu 2001. godine i Svetsko prvenstvo 2002. u Indijanapolisu sa reprezentacijom Jugoslavije. Posebno se ističe činjenica da je Pešićeva ekipa pobedila SAD u četvrtfinalu Svetskog prvenstva 2002. godine, što je bio prvi put da je ekipa sastavljena od NBA zvezda eliminisana u nokaut fazi.

Kari je u srpsku košarku vratio u teškom momentu. Nakon što se "orlovi" nisu plasirali na Olimpijske igre 2021. godine u Tokiju, Pešić je došao da gasi vatru i zamenio Igora Kokoškova. U drugom mandatu osvojio je srebru u Manili 2023. i bronzu na Olimpijskim igrama u Parizu. FIBA se duboko poklonila Kariju i poseban tekst posvetila trofejnom stručnjaku,

- Samo nekoliko nedelja pošto je odveo svoju domovinu do bronzane medalje na Olimpijskom košarkaškom turniru u Parizu, Pešić, 75, odlučio je da je vreme da ode. Pešić je nadaleko viđen kao jedan od najvećih trenera svih vremena, igrač koji je doveo Nemačku do FIBA Evrobasketa 1993. na domaćem terenu, a Jugoslaviju do titula na Evrobasketu 2001. u Turskoj i FIBA Svetskog prvenstva u košarci 2002. u Indijanapolisu. Njegov tim Jugoslavije pre 22 godine pobedio je SAD u četvrtfinalu pre nego što je osvojio Nejsmitov trofej. Taj uspeh nad Amerikancima bio je prvi put da je neka zemlja izbacila tim SAD sastavljen od NBA igrača sa turnira.

- Sedamnaest godina kasnije, dok je Srbija tražila iskru nakon razočaravajućeg petog mesta na Svetskom prvenstvu 2019. u Kini, košarkaški savez zemlje obratio se Pešiću i on je odgovorio na poziv.

- Prvo je odveo reprezentaciju na FIBA Evrobasket 2022. sa zvezdama, a tim je pobedio u pet utakmica u isto toliko pokušaja pre nego što je u osmini finala izgubio od Italije sa 94-86. Srbija je tu utakmicu izgubila uprkos prednosti od čak 14 razlike do sredine druge četvrtine. Bio je to porazan poraz jer je Srbija u svom timu imala jednog od najboljih igrača na svetu, Nikolu Jokića. Ipak, bez Jokića, Pešić je napravio svoju magiju godinu dana kasnije na Svetskom prvenstvu u Manili, vodeći zemlju sve do finala pre nego što je pala od Nemačke, 83-77.

- Drugo mesto na Svetskom prvenstvu sa 32 ekipe posmatrano je kao ogroman uspeh i podgrejalo je nadu u prvu zlatnu medalju na Olimpijadi za Srbiju sledeće godine u Francuskoj. U Lilu, Pešićeva ekipa nije imala najbolju partiju na otvaranju Olimpijskih igara protiv SAD, pala je 110-84, pri čemu su Amerikanci koji su pucali u vrelo 18 od 32 (56 odsto) pokušaja sa 3 poena, a Srbija je uspela samo 9. od 37 (24 odsto).

- Ipak, zahvaljujući, možda, povoljnom rasporedu, Srbija se vratila ubedljivim pobedama nad Portorikom (107-66) i Južnim Sudanom (96-65) za plasman u četvrtfinale. Australija je izgledala kao da bi mogla da ponizi Srbiju u osmini finala kada je početkom druge četvrtine otvorila prednost od 24 poena, ali je Pešić napravio prave pozive i naterao svoje igrače da održe koncentraciju. Borili su se za pobedu posle produžetka, 95-90. Drugom šansom da pobedi SAD, u polufinalu, Srbija je svemoćno uplašila četvorostrukog branioca titule. Srbija je u drugoj četvrtini imala prednost od 17 poena prednosti i početkom četvrte četvrtine i dalje je imala 10 poena prednosti, ali nije mogla da zaustavi Stivena Karija.

- Bek SAD je eksplodirao za 36 poena, 9 od 14 iz dubine, i poveo Amerikance do pobede od 95-91. Uprkos gorkom razočarenju, Pešić je ponovo naterao svoj tim da se ponovo fokusira i oni su odmerili neku kaznu protiv Nemačke kako bi se delimično osvetili za poraz na Svetskom prvenstvu. Srbija je osvojila meč za bronzanu medalju rezultatom 93-83 i drugu godinu zaredom stigla na podijum. Pešić napušta Srbiju na dobrom mestu i sam je izašao iz međunarodne košarke kao pobednik.

- Uvršten u Kuću slavnih FIBA 2020. godine, Pešić ima veze sa međunarodnom igrom još od 1984. godine, kada je preuzeo kormilo omladinske reprezentacije Jugoslavije. On je jedini trener koji je osvojio Evrobasket sa dve različite zemlje, Nemačkom i Jugoslavijom. Izuzetno uspešan i kao klupski trener u raznim evropskim zemljama, ali pre svega u Španiji i Nemačkoj, Pešić će uvek ostati upamćen po svom trenerskom duhu, sposobnosti da smisli strategiju igre, da se prilagođava tokom takmičenja i po sposobnosti da pomogne igračima. , mladi i stari, dostižu svoj najviši nivo performansi - zaključuje FIBA.

