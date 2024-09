'BLAGOSLOVEN SAM JER SAM DOŽIVEO MNOGO USPEHA' Novak Đoković otkrio zašto je zlato na Olimpijskim igrama njegov najveći uspeh u karijeri

Najbolji teniser svih vremena, Novak Đoković, nije imao dobar turnir u Njujorku i već u trećem kolu je završio učešće na US Openu, ali to je možda moglo i da se očekuje nakon Olimpijskih igara, gde je osvojio zlatnu medalju, posle čega je došlo do velikog emotivnog pražnjenja.

Novak je u razgovoru za Javni servis Srbije rekao da je zlato koje je osvojio u Parizu najveći uspeh u njegovoj karijeri.

Opisao je kako se osećao, kakva je bila motivacija i naveo razloge zbog kojih smatra zlato iz Pariza najvećim uspehom.

- Postoji više razloga, a prvi je da sam predstavljao Srbiju, zatim i što je to najvažniji sportski događaj i održava se svake četiri godine, takođe i moja olimpijska karijera je bila turbulentna. Na prvim u Pekingu sam osvojio bronzu, imao sam veliku šansu da se plasiram u finale protiv Nadala, na kraju sam osvojio bronzu. Posle sam gubio dva puta u polufinalu i to su bili najteži porazi u mojoj karijeri.

- Takođe i zbog toga što sam bio povređen i operisan dva meseca pre, u finalu sam pobedio rivala koji me je pobedio pre toga na Vimbldonu.

- Zato sam i pao na zemlju kada sam ušao u finale, ali sam znao da se neću zaustaviti na tome, na tribinama su bili moja deca, supruga, moj tim, saigrači iz drugih sportova iz Olimpijskog tima Srbije. Motivacije je bilo na pretek, najbliži set emocija koji sam doživeo je bio na taj dan kada sam pobedio Alkaraza, kada sam pao na kolena, blagosloven sam što sam doživeo mnogo uspeha, ali ovo se izdvaja kao broj jedan - otkrio je Đoković.



