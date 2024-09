SADA JE ZVANIČNO Fudbalski savez Srbije objavio ko je zamena za Šurbatovića na mestu generalnog sekretara

Izvršni odbor imenovao je Branka Radujka za novog generalnog sekretara Fudbalskog saveza Srbije. Odluka je doneta jednoglasno poštujući zakone Republike Srbije i uz saglasnost i regulative Evropske fudbalske unije (UEFA). Novi prvi operativac fudbalske organizacije obratio se članovima Izvršnog odbora.

Veliki govor novog funkcionera u FSS-u:

- Zahvaljujem se svima na ukazanom poverenju. Pred srpskim fudbalom su velike mogućnosti i brojni izazovi, a pred nama u savezu velika odgovornost. Radiće se vredno, posvećeno i bespoštedno. Nije mi prvi put da se prihvatam ozbiljnog posla i nameravam da, kao i uvek do sada, iza sebe ostavim uređen i održiv sistem, uspešnu organizaciju koja ostvaruje zacrtane ciljeve.

- Fudbal je najpopularniji sport i najveća zabava na svetu, ali i jedna ozbiljna, moćna industrija, značajna za bruto domaći proizvod i ekonomiju svake zemlje, za njenu međunarodnu reputaciju, za zdravlje ljudi i za opšte društvene vrednosti.

- Najmoćnije kompanije investiraju u fudbal i tako grade i jačaju kontakte, sopstvenu reputaciju i pozicije na globalnom tržištu. I mi moramo da menjamo percepciju i bavimo se fudbalom na način koji će nam obezbediti dugoročnu konkurentnost i da se našem društvu i državi vraća više od onoga koliko se ulaže.

- A danas naša država ulaže u fudbal i u sport u celini više nego ikada. Grade se ozbiljni objekti širom Srbije, gradimo Nacionalni stadion, podiže se infrastruktura. Bićemo naredne godine domaćini Kongresa UEFA, očekujemo organizaciju finala Lige Evrope, želimo da budemo domaćini Evropskog prvenstva za mlade igrače, u bližoj budućnosti i mnogih drugih važnih fudbalskih događaja u našoj zemlji.

- Reprezentacija redovno igra velika takmičenja, sada i A grupu Lige nacija, kadeti su igrali polufinale Evropskog prvenstva, od te generacije se očekuje mnogo… Crvena zvezda fantastičnim nizom od osam godina zaredom u Ligi šampiona ili Ligi Evrope pokazuje da možemo biti konkurentni na evropskom fudbalskom tržištu. TSC ove godine igra grupnu fazu evropskih takmičenja. Partizan je veliki klub, igraće ponovo u Evropi, tu su sve bolji Čukarički, Vojvodina, podigao se Radnički Kragujevac, jača Novi Pazar, dižu se fudbalski centri i mi sada ne smemo da stanemo. Naprotiv, neophodno je da zasučemo rukave i punim gasom krenemo u dinamičan razvoj srpskog fudbala.

- Podići ćemo atmosferu u srpskom fudbalu. Odlučno ćemo i veoma brzo reagovati na svaku aktivnost ili neregularnost koja bi mogla da dovede do negativnih posledica po naš fudbal i naš status u UEFA. Oko toga ne sme i neće da bude kompromisa.

- Naš prioritet je stvaranje zdravog i održivog sistema koji će da omogući srpskom fudbalu da se kontinuirano razvija, od škola fudbala, preko omladinskog uzrasta do najviših nivoa.Snažno verujem da Fudbalski savez Srbije može da bude lider u regionu po inovativnosti, transparentnosti i jedinstvu.- Investiraćemo u ozbiljnu edukaciju trenera, stručnog osoblja i sudijske struke. Osnažićemo podršku grassroots programima i školama fudbala. Ljudi kojima poveravamo talentovanu decu moraju biti obučeni za rad sa njima, da nam talenti ne bi propadali ili se neprestano povređivali. Takvu decu moramo da usmeravamo da postanu vrhunski sportisti, veliki šampioni i reprezentativci svoje zemlje, ali i kvalitetni ljudi. Neće nas biti sramota da pitamo i tražimo pomoć od FIFA, UEFA i najuspešnijih evropskih saveza, neka nam pošalju instruktore, da podele znanje i iskustvo kojim su stigli do najviših rezultata. Ne samo oko obuke igrača i treninga, nego i oko pripreme, oporavka, prevencije povreda, ishrane, logistike, infrastrukture.Nećemo zapostaviti ni futsal, niti ženski fudbal. To je naša obaveza prema UEFA, ali i naša ljudska i profesionalna dužnost. Objavljivaćemo redovno izveštaje o poslovanju, o realizaciji sportskih, finansijskih i poslovnih rezultata.

- Bićemo otvoreni u komunikaciji. Vrata saveza biće otvorena svakom bivšem reprezentativcu, treneru, uspešnom sportskom radniku. Prihvatićemo svaki konstruktivan predlog, pitanje i dobronamernu kritiku, ali nećemo trošiti energiju na paušalne i neutemeljene priče.

- U prvim danima uradićemo analizu dosadašnjih i tekućih aktivnosti Saveza, sagledaćemo do detalja finansijsko stanje i kadrovske i organizacione kapacitete. Veoma brzo ćemo javnosti predstaviti planove i krenuti u sprovođenje mera i aktivnosti za njihovo ostvarivanje.

- U Srbiji se fudbal voli, fudbal pripada svima nama i zato pozivam sve – klubove, navijače, medije i širu zajednicu – da zajedno gradimo novo poglavlje srpskog fudbala. Ko nije spreman za naporan i pošten rad nije za ovaj tim. Ne postoje razlozi zbog kojih ne možemo da uspemo! Živela Srbija! – rekao je Branko Radujko uz zahvalnost članovima IO FSS na ukazanom poverenju.

Autor: Dalibor Stankov