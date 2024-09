Bivši košarkaš Zvezde glavom NOKAUTIRAO protivničkog igrača - izgubio živce, pa se obračunao sa protivničkim igračem

Bivši košarkaš Crvene zvezde Fredi Gilespi izgubio je živce na utakmici u kojoj je njegov tim Novi Zeland Brejkersi izgubio od Sidneja.

Pri rezultatu 84:76 za rivala, Gilespi je iz čista mira na centru prišao protivničkom rivali Šonu Brusu i udario ga glavom.

Poput Zinedina Zidana, koji je u finalu SP 2006. godine udario Italijana Materacija, Gilespi je završio na društvenim mrežama.

Pogledajte:

Freddie Gillespie has been ejected after this incident with Shaun Bruce pic.twitter.com/DMTO2XOyyu