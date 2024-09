BOGDAN BOGDANOVIĆ O ODLASKU SVETISLAVA PEŠIĆA: Ja mu ne verujem

Bogdan Bogdanović, kapiten Srbije u košarci, izneo je mnoge zanimljive detalje iz reprezentacije.

Bogdanović je prethodne dve godine predvodio nacionalni tim do srebrne medalje na Svetskom prvenstvu i bronze do Olimpijskih igara.

- Šta se sve izdešavalo u tih 5-6 dana, najlepša nedelja u mom životu - rekao je Bogdanović u emisiji "Oko magazin" na RTS-u.

Meč protiv Amerike

Šta je presudilo u meču protiv Amerikanaca, koji su doveli sve najbolje što su imali?

- Ta utakmica je gotova odavno i nemamo za čim da žalimo. Krivo nam je svima što nismo uspeli da pobedimo, najviše nama igračima i stručnom štabu. Treba tu utakmicu gledati za budućnost. Ta bronza može da nam bude dodatna motivacija i izgrađivanje kulture u reprezentaciji. Lično, ovo je prvi put da sam pobedio na kraju takmičenja, da smo osvojili medalju a da se nismo vraćali poraženi. Ta medalja će nam dosta pomoći da se domognemo zlata.

O slavlju:

- I mi smo normalni ljudi, i mi volimo da se veselimo. Tu su bile naše porodice i prijatelji, oni su nam dodatna motivacija. To sve je izgledalo prirodno.

Jokić i šale

Sa Jokićem je Bogdanović išao na hipodrom u Sombor uoči Olimpijskih igara.

- Išao bih i da nisam bio kapiten. To je jedno fenomenalno mesto, podseća me na krajeve gde su naši roditelji odrastali. Mirno mesto. Volim da upoznajem načine života drugih ljudi. Kada sam video koliko mirnih ljudi sede i prate trku, a tek Nikolu koji zna sve, postalo mi je sve zanimljivije.

Je li Nikola zanimljiviji na terenu ili van njega?

- Kako kome. On je uvek nekako pozitivan. On je neko ko sluša, ćuti pet minuta, a onda baci neku šalu. Drugačiji je nego na terenu, kao i svi mi. Dobar je, slušao me kao kapitena. Moramo i Milutinova da pohvalimo. On je bio tu kao kapiten iza kapitena. On je odrađivao neke poslove, pomagao mi je dosta.

O odlasku Svetislava Pešića

O Svetislavu Pešiću i pitanju da li ostaje selektor.

- Mi smo u našoj grupi već komentarisali. Svi smo odreagovali sa: "Ma...". Ja mu ne verujem. Mislim da će ostati. Znajući koliko smo se približili, koliko smo vremena ulagali da napravimo radnu atmosferu, izgradimo kult i pobednički mentalitet koji se teško gradi, a lako izgubi... Treba da prebacimo na Karija pritisak. Nadam se da će sve ići u pravcu da on ostane.

