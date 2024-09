Novak zabrinuo javnost! Otkrio planove, pa najavom FRAPIRAO navijače

Novak Đoković je opet frapirao navijače! Do kraja sezone možda će igrati još na samo dva takmičenja, na mastersu u Šangaju (od 2. do 13. oktobra) i egzibiciji u Rijadu "Slem šest kraljeva" (od 16. do 19. oktobra).

Najbolji teniser ikada je nakon pobede u Dejvis kupu protiv Grčke u Beogradu otkrio da ga u ovom delu karijere ne zanima da juri prvo mesto, bodove, čak ni Zavšni masters, mada još nije obezbedio učešće. Želi da igra samo grend slem turnire i za reprezentaciju Srbije.

Značajno su mu se promenili prioriteti tokom minulih sezona. Navijači na društvenim mržama su uplašeni, svesni su da se bliži kraj karijere, pa misle da je sada na oproštajnoj turneji. Da nisu daleko od istine Nole je potvrdio pred egzibicioni meč sa Grigorom Dimitrovom u Sofiji. Nagovestio je da do kraja 2024. možda neće igrati na drugim turnirima osim u Šangaju, posle pet godina pauze, i u Rijadu.

- Večerao sam sa svojim timom i rekao da prvi put u karijeri nemam dugoročni plan. Igraću ovde, u Kini i u Saudijskoj Arabiji, posle toga ne znam. Živim u trenutku, videću šta dalje, kako se budem osećao - opet je Nole sve ostavio bez teksta odlukom, a nadamo se da je mislio samo o planovima do kraja ove sezone.

Bliži se kraj karijere i sad želi da se posveti Tari, Jeleni i sinu Stefanu.

- Porodica mi je veoma važna, a nisam proveo mnogo vremena sa njima godinama unazad. Profesija mi je takva da sam prečesto na putovanjima i daleko od kuće.

Motiva ima i dalje, želi da osvaja trofeje.

- Pokreću me rekordi i rezultati, ali neke trke su važnije od drugih - jasan je bio naš teniser.

Masters u Šangaju je od 2. do 13. oktobra, osvojio ga četiri puta i nije igrao već pet godina. Nakon toga, od 17. do 19. igra u Saudijskoj Arabiji sa Karlosom Alkarazom, Rafaelom Nadalom, Holgerom Runeom, Janikom Sinerom i Danilom Medvedevim. Malo je verovatno da će učestvovati na mastersu u Parizu od 28. oktobra, kao i na Završnom mastersu, koji još nije obezbedio. Da bi igrao u Torinu potrebni su mu tirniri i pobede, a njega to trenutno ne zanima. Naravno, ukoliko ne usledi preokret. Možda ga navijači u Šangaju dodatno motivišu.

Autor: Snežana Milovanov