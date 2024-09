AMERIKANCI SE JOŠ JEDNOM POKLONILI NIKOLI JOKIĆU! Moćne reči i priznanje za Srbina: On je oličenje KOŠARKAŠA, jedini na svetu može OVO da garantuje!

Poznata američka televizijska kompanija CBS napravila je listu 100 najboljih košarkaša u NBA ligi, a na prvo mesto stavila je upravo srpskog asa!

- Jokić je jedini igrač na svetu koji svom timu može da garantuje kvalitetan šut u svakom posedu. Ne postoji situacija spolja ili unutra koju on ne može da iskoristi na pravi način. Takođe u odbrani je mnogo napredovao. Potpuno je oslobođen ega. Jokić je najčistije oličenje košarkaša - stoji u obrazloženju odluke novinara CBS-a.

Za Jokićem na listi slede Janis Adetokumbo, Luka Dončić, Šaj Gildžes Aleksander, Džoel Embid, Stef Kari, Džejson Tejtum, Lebron Džejms, Kevin Durent i Entoni Edvards.

Od srpskih košarkaša mesto među 100 najboljih izborio je još samo Bogdan Bogdanović koji se nalazi na poziciji 97.

CBS Sports' annual NBA Top 100 is here. 10 analysts voted on the top 100 players for the 2024-25 season.



99. Klay Thompson

68. Michael Porter Jr.

58. LaMelo Ball

30. Chet Holmgren

8. LeBron James

1. Nikola Jokic



Full list 👇https://t.co/TwneRW4Rit