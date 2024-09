Šok! ĐOKOVIĆ URADIO NEŠTO ŠTO NIJE 15 GODINA: Navijači zabrinuti, misle da je to loš znak

Novak Đoković je uvek bio "isprogramiran" što se tiče ishrane i zato je mnoge iznenadila odluka da se u Bugarskoj malo opusti i jede banicu, njihovu tradicionalnu pitu. A dobro znamo kako izgleda njegova dijeta... Zato su navijači zabrinuti.

Srpski teniser Novak Đoković učestvovao je tokom prošle nedelje na egzibicionom turniru u Bugarskoj koji je organizovao njegov prijatelj i "bratko" Grigor Dimitrov.

Đoković je poražen u Sofiji, ali meč je bio u drugom planu - pošto se pre svega odlično provodio kod komšija i na nekin način je opet "odmarao" od tenisa.

Đokovića smo videli kako se provodi u jednom noćnom klubu u Sofiji okružen prijateljima, dok je posle dugo vremena imao priliku da kao turista uživa u čarima grada koji je posetio. Između ostalog, Dimitrov je želeo da mu približi Sofiju na najbolji mogući način i odveo ga je da proba i banicu, tradicionalno bugarsko jelo koje se često pravi i u istočnoj Srbiji. U pitanju je pita koja se za razliku od gibanice - mota i savija u spiralu - i kojom se Bugari i te kako ponose.

Sudeći po fotografijama, dopala se i Đokoviću, međutim navijači su primetili jedan detalj. Novak Đoković zbog svoje dijete izbegava da jede bilo kakvo testo, a sada je napravio neočekivani izuzetak.

"Novak Đoković jede hleb posle 15 godina nakon što je 'kompletirao' tenis. Konačno se glutenska dijeta završila", napisao je jedan od njegovih najvernijih navijača na društvenoj mreži "Iks", deleći fotografiju na kojoj se vidi da je Đoković jeo pomenutu banicu u Sofiji, što bi inače obično odbio.

Takav potez Đokovića, ali i neki drugi koji su neobični za kraj sezone, navijačima govore da je srpski teniser nikad bliži odluci da se povuče iz tenisa, pa su već na društvenim mrežama počeli da "prihvataju realnost".

Drugi pak sebe uveravaju da je to banica bez glutena (svaka čast Dimitrovu ako ju je pronašao u Sofiji), a podsećamo da je od 2011. Nole na pomenutoj dijeti, od kada je primetio da mu gluten smeta. Upravo tada krenuli su i njegovi neverovatni teniski rezultati:

"Nisam na specijalnoj ishrani zbog tenisa i da bih pobeđivao mečeve, već zato što je to dobro za moje telo. Ta dijeta je odraz mog načina života. Neću odustati od nje zato što mi više nije prioritet da pobeđujem, osvajam titule i budem najbolji na svetu", poručio je Nole u jednom intervjuu.

Kako se hrani Novak Đoković?

"Zapitajte se: Kako se osećam kad pojedem nešto nezdravo? Ne odmah, dok još u ustima osećate ukus šećera/soli/masnoće, već posle toga. Kad jedete lošu hranu, telo to zna. Šalje vam jasan i glasan signal: 'Ova hrana je loša i platićeš zbog toga!”' A koji su to signali? Osećate se letargično ili 'bljak', ili vas muči loša probava. Glava vam možda nije najbistrija ili vas boli", započeo je Novak u jednom od poglavlja u svojoj knjizi.

Prema njegovim savetima, važno je da se jede polako i svesno, da se "telu daju jasne instrukcije", da se biva pozitivan dok se jede, kao i da je važniji kvalitet - a ne kvantitet namirnica. Evo konkretno kako izgledaju njegovi obroci.

Doručak

"Čim ustanem iz kreveta, najpre popijem veliku čašu vode sobne temperature. Kao što sam već kazao, izbegavam vodu s ledom, i to s razlogom. Kad popijete hladnu vodu, telo mora da pošalje više krvi u organe za varenje da bi se ta voda ugrejala do temperature od 37 °C. Taj proces ima i svojih dobrih strana - zagrevanjem hladne vode troši se i koja kalorija više - ali isto tako usporava varenje i ne šalje dovoljno krvi tamo gde mi je potrebna: u mišiće. I zato ujutru, i u toku celog dana, pijem isključivo mlaku vodu. Posle malo istezanja i blagih gimnastičkih vežbi, spreman sam za doručak. Najčešče doručkujem 'super pahuljice'. Činiju napunim sledećom mešavinom", otkriva Nole i navodi koje su to namirnice u pitanju:

Bezglutenske pahuljice ili ovsena kaša

Šaka mešanih orašastih plodova - bademi, orasi, kikiriki

Malo semenki suncokreta ili bundeve

Voće zasebno ili naseckano u zdelu, na primer banane i sve vrste bobica.

Kašičica kokosovog ulja (volim ga zbog elektrolita i minerala)

Pirinčano mleko, bademovo mleko ili kokosova vodica

Ručak

Dalje, njegov tipični ručak sastoji se od bezglutenske testenine i povrća. Testenina je napravljena od kinoje ili heljde. Što se povrća tiče, izbor je velik i raznovrstan. Rukola, pečene paprike, svež paradajz, ponekad krastavac, dosta brokola, dosta karfiola, boranija, šargarepa.

"Kombinujem povrće sa testeninom, malo maslinovog ulja i malo soli. Takav spoj namirnica mi prija. Ne jedem teške sosove poput paradajz-sosa. Sos od paradajza - čak i onaj koji vam mama sama napravi - obično se sprema od sastojaka iz konzerve, što znači da ima i aditiva. Osim toga, teški sosovi usporavaju varenje", istakao je Đoković.

Večera

Kasnije, kad dođe vreme za večeru, Nole unosi dosta proteine u vidu mesa ili ribe (barem je to bilo pre nego što je pre nekoliko godina u potpunosti odustao od namirnica životinjskog porekla).

"Obično jedem biftek, piletinu ili lososa, ali samo ako je meso organskog porekla, od napasanih goveda, živine iz slobodnog tova, ribe iz slobodnog ulova i slično. Kasnije, kad dođe vreme za večeru, unosim proteine u vidu mesa ili ribe. Obično jedem biftek, piletinu ili lososa, ali samo ako je meso organskog porekla, od napasanih goveda, živine iz slobodnog tova, ribe iz slobodnog ulova i slično. Što je hrana bliža prirodi, to je hranjivija", rekao je Đoković.

Disciplina je ključ kod Novaka Đokovića

Uzimanje banice (ako je s glutenom) pravi je izuzetak u Novakovoj ishrani posebno ako znamo koliko je disciplinovan. Tako je posle jedne od najvećih pobeda u karijeri sanjao da pojede čokoladu.

"Koliko discipline? U januaru 2012, pobedio sam Nadala u finalu Australijan opena. Meč je trajao pet sati i 53 minuta, što je bio najduži meč u istoriji Australijan opena i najduže finale singla na nekom grend slemu u open eri", rekao je Novak i otkrio kako se potom obratio svom fizioterapeutu Miljanu Amanoviću.

"Posle pobede sam sedeo u svlačionici u Melburnu. Želeo sam samo jednu stvar: da osetim ukus čokolade. A nisam ga osetio od leta 2010. godine. Miljan mi je doneo tablu čokolade. Odlomio sam jednu kockicu - jednu sićušnu kocku - stavio je u usta i pustio da mi se topi na jeziku To je bilo sve što sam dozvolio sebi. To je potrebno da bi se bilo broj jedan", kazao je Nole i potvrdio na ličnom primeru koliko je odricanja potrebno za njegov nivo.

