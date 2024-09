Bogdan Bogdanović: Drago mi je što sa porodicom mogu da pomažem deci (FOTO)

Kapiten košarkaške reprezentacije Srbije Bogdan Bogdanović izjavio je danas, povodom početka osmog Kampa za mlade košarkaše, da je srećan što je u mogućnosti da pomaže deci u njihovom razvoju.

Bogdanović je danas prisustvovao u OŠ "Despot Stefan Lazarević" povodom početka osmog Kampa za mlade košarkaše koji organizuje njegova fondacija uz podršku Adidasa.

"Imamo misiju da obnavljamo terene, da poboljšavamo uslove za rad, za igru za našu decu. Počeli smo od Mirjeva, jer sam ovde napravio prve košarkaške korake. Za Mirjevo me vežu posebne emocije, pohađao sam obe škole, 'Despot Stefan Lazarović' i 'Pavle Savić'. Drago mi je, izuzetno sam počastvovan što imam tu privilegiju i mogućnosti da pomažem sa mojom porodicom koliko mogu", rekao je Bogdanović novinarima.

On se prisetio svojih početaka i rekao da mu je misija edukacija i razvoj dece.

"Sećam se svog prvog ulaska u salu ovde, tog zvuka, lopti, dece, urlika i jednostavno sam hteo da budem deo te atmosfere. Pa onda neki drugi kamp kad odeš pa naučiš neku novu stvar, naučiš neku novu fintu, stekneš nekog novog prijatelja. Kampovi i sport dosta doprinose razvoju dece i edukaciji, učimo ih pravnim vrednostima. To je naša misija, trudimo se koliko možemo i na taj način šaljamo poruku i motivišemo našu decu. Dodatno ti daje energiju kad izađeš ispred njih i kada vidiš koliko su oni srećni", izjavio je kapiten košarkaške reprezentacije Srbije.

Bogdanović je istakao da se kamp u proteklih osam godina razvio i bolje organizovao.

"Zahvaljujući sponzorima, pre svega mojoj sestri Bojani i našoj porodici, osećamo odgovornost da i mi napravimo nešto za decu i na taj način da ih motivišemo. Kao što znate, pre osam godina krenuli smo na Kalemegdanu, možda i nije to izgledalo toliko organizovano, ali kao i svaki početak, sve kreće teško i sve deluje nemoguće", poručio je srpski košarkaš.

On je rekao da u ovom trenutku razmišlja samo o karijeri u NBA.

"Hteo sam da pošaljem podršku svom klubu u kom sam počeo profesionalnu karijeru. Svi znamo koliko volim Partizan, trenirao sam u njihovoj sali, obezbedili su mi uslove za trening. Na taj način sam hteo da pošaljem poruku zahvalnosti. Trenutno je moj fokus NBA", naveo je košarkaš Atlante.

Bogdanović je poručio da će bi voleo da Svetislav Pešić ostane selektor reprezentacije Srbije.

"Oseća on tu emociju i odgovornost da ostane, ali na njemu je da odluči. To je sad tako, videćemo šta će biti za dva, tri meseca. Ne znam kako to ide po tim pravilima i zakonima, ali su svi iz reprezentacije poslali poruku da su zadovoljni radom i da imaju veliko poštovanje za selektora. Nadam se samo da nas je malo prevario tom izjavom", dodao je Bogdanović.

On je za kraj izjavio da mu je cilj da ove sezone odigra sve utakmice u ligaškom delu NBA takmičenja.

"Napravio sam jedan cilj, da odigram 82 utakmice, što još uvek nisam uspeo i to je jako teško. Prošle sezone, mislim da su mi falile dve, jednu sam bio bolestan, drugu povređen. Ove sezonu to mogu da ostvarim. Mislim da treba da radimo dosta na toj timskoj atmosferi, imamo mnogo mladih i novih igrača", rekao je Bogdanović.

Autor: Dalibor Stankov