Zvezda demolirala Partizan u 174. večitom derbiju: Crveno-beli slavili posle 8 godina u Humskoj za istoriju

Fudbaleri Crvene zvezde pobedili su večeras Partizan rezultatom 4:0 (2:0) u meču 9. kola Superlige Srbije.

Tri gola za Crvenu zvezdu na stadionu u Humskoj postigao je Šerif Endiaje u 24. iz penala, 55. i 65. minutu. Jednom u strelce se upisao Silas Katompa Mvumpa u trećem minutu nadoknade prvog poluvremena.

Crvena zvezda je stigla do prve pobede na stadionu u Humskoj posle osam i po godina. Zvezda je po prvi put u istoriji "večitih derbija" pobedila Partizan rezultatom 4:0 na stadionu u Humskoj.

"Crveno-beli" se nalaze na prvom mestu na tabeli Superlige Srbije sa 22 boda, dok je Partizan deveti sa 11.

Crvena zvezda će u narednom kolu na svom terenu dočekati Železničar, dok će Partizan gostovati ekipi Mladosti u Lučanima.

UŽIVO

DRUGO POLUVREME

90. minut - Probao je i Prucev, ali preko gola.

88. minut - Aleksandar Filipović je probao, bio je to lagan zadatak za Glazera.

86. minut - Kanga je u igri umesto Seola. Zvezda lagano privodi meč kraju.

78. minut - Umalo petarda u Humskoj... Prelako je Bruno Duarte izbacio Mujakića i šutirao, ali je loptu u korner izbacio Filipović. Uspevaju crno-beli da raščiste opasnost nakon udarca iz ugla.

76. minut - Poslednja promena za Stanojevića, Nemanja Trifunović menja Zubairua.

74. minut - Najbolja šansa za Partizan u dosadašnjem deu meča, Milan Lazarević je prošao po levom boku i poslao centaršut za Đorđa Jovanovića, ali je ostao kratak golgeter crno-belih!

71. minut - Ružne scene u Humskoj, pukla je pedarda pored Duartea... Na svu sreću napadač Zvezde nije povređen.

67. minut - Dvostruka izmena za crveno-bele, na klupu se sele Šerif i Ivanić, a na terenu su Katai i Bruno Duarte.

65. minut - GOOOOOOOOOOOOOOL! Šerif Ndijaje postiže i treći gol u večitom derbiju, Partizan je omiljena mušterija napadača iz Senegala, asistencija ide na račun Jegora Pruceva - 4:0!

63. minut - Prve promene Milojevića, Felisio Milson i Jegor Prucev menjaju Maksimovića i Silasa!

59. minut - Kada god Zvezda pređe polovinu dođe u situaciju za gol... Komično deluje odbrana Partizana u ovim momentima. Sada je Ibrahim Zubairu morao da ruši Ivanića na tridesetak metara od gola, mogu crveno-beli da zaprete iz prekida.

57. minut - Prinuđen je Stanojević ponovo da menja, na terenu su Milan Lazarević i Đorđe Jovanović, igraće Partizan u finišu meča u drugoj formaciji, odnosno, sa trojicom štopera.

55. minut - GOOOOOOOOOOOOL! Crvena zvezda vodi sa 3:0, novi gol Šerifa Ndijajea u obračunima sa Partizanom! Timi Maks Elšnik oslobodio se Ilića i kovača, a potom proigrao Šerifa!

54. minut - Još jedna greška poslednje linije Partizana... Ponovo Ivanić krade loptu Iliću, ovoga puta je sam pokušao da završi akciju, lopta odlazi preko gola.

53. minut - VELIKA ŠANSA! Užasno dodavanje Mihajla Ilića koje otvara kontru Zvezdi, Ivanić je poslao loptu do Silasa, ali je ofanzivac bio neodlučan što koristi Mujakić i loptu izbija na ivicu kaznenog prostora do Maksimovića. Šutirao je odmah bonus crveno-belih, no, njegov udarac zaustavlja Jovanović.

51. minut - Gubi Goh loptu u opasnoj zoni, sevnula je kontra Zvezde preko Andrije Maksimovića kog je na sredini terena pokosio Mujakić. Zasluženo dobija žuti karton štoper Partizana... 50. minut - Daleko bolji početak Partizana u drugom poluvremenu, Ibrahim Zubairu izuzetno je agilan po levoj strani. Nakon njegovog centaršuta došlo je do nesporazuma Goha i Kovača, propada dobra akcija crno-belih.

47. minut - Velika bakljada na severnoj tribini, sva sreća vetar odnosi dim van stadiona, a ne na teren te prekida neće biti.

46. minut - Počinje drugi deo igre, očekivano - Vladan Milojević, nije menjao, dok Stanojević menja levog beka. Nikola Antić menja Marija Jurčevića, a Goh ulazi u igru umesto Bibarsa Natha.

PRVO POLUVREME

45 + 3. - GOOOOOL, ZVEZDA POSTIŽE NOVI POGODAK! Evooo novog gola za Crvenu zvezdu, Silas postiže pogodak, svoj prvi u crveno-belom dresu.

43. minut - Opasno je pred golom Zvezde. Natho je uputio loptu za Filipovića, reagovao je Glazer, a potom je jedna parabola umalo završila u golu Crvene zvezde. Ponovo je intervenisao Izraelac i izbacio loptu u korner, posle kog nije bilo opasnosti po goste.

38. minut - Pokušaj Elšnika sa ivice šesnaesterca. Lepo je prošao Olanjinka po levoj strani, ali slab je to bio udarac Slovenca.

Uh kakav šut Natha po zemlji! Gađao je donji ugao svog zemljaka Glazera, ali pored gola.

35. minut - Šta radi Olanjinka? Mogao je Nigerijac da bira gde će da šutira, a on je želeo da asistira. Zapravo, ni on ne zna šta je tačno hteo. Propala je velika šansa za Zvezdu!

32. minut - AU KAKVA ŠANSA ZA PARTIZAN! Zubairu je ubacio loptu sa desne strane, Jurčević je gađao glavom, ali prečka je sprečila gol Partizana!

31. minut - Prvi žuti karton na utakmici dobio ga je Timi Elšnik zbog faula nad Arijagom.

28. minut - Evo i pokušaja Gajasa Zahida. Nije lepo zahvatio loptu internacionalac iz Norveške i bio je to lagan zadatak za golmana Zvezde Glazera.

25. minut - POGAĐA ŠERIF! Šutirao je vrlo precizno Senegalac udesno po zemlji. Jovanović je pogodio stranu, ali nije imao šansu da uhvati loptu.

23. minut - Loptu uzima Šerif Ndijaje!

20. minut - VAR! Stefan Kovač je rukom blokirao udarac Timi Maks Elšnika, Novak Simović će otići da pogleda snimak!

19. minut - Sjajan pas Andrije Maksimovića u prostor za Elšnika, Slovenac je uspeo da dođe do lopte, ali blokirao je to Kovač.

16. minut - Kratak prekid u Humskoj... Kovač je oborio na sredini terena Pitera Olanjinku i tom prilikom ga udario u lice.

11. minut - Partizan kreće u napad preko Stefana Kovača, ali Điga je na pravom mestu i otklanja opasnost.

6. minut - Velika šansa za Zvezdu! Silas je promašio nemoguće! Iz peterca je tukao napadač iz DR Konga, ali preko gola! Zasmetao mu je Jurčević i verovatno sprečio vođstvo Crvene zvezde.

3. minut - Deluje da Crvena zvezda igra u nešto modifikovanoj formaciji, sa ving bekovima. Prvi udarac ka golu uputio je Elšnik, ali je izblokiran.

1. minut - Sudija Novak Simović označio je početak utakmice! Sa centra prvo kreću fudbaleri Crvene zvezde.

PRE MEČA

18.57 - Na klupi Partizana su: Krunić, Antić, Đ. Jovanović, Ovusu, Grimaldo, Đurđević, Furer, Trifunović, Stjepanović, Lazarević, Goh.

Među rezervama Crvene zvezde su: M. Ilić, Šljivić, Kanga, Katai, Duarte, Dalsio, Leković, Milson, L. Ilić, Radonjić, Prucev.

18.55 - Vremenski uslovi biće perfektni. Trenutno je 23 stepeni Celzijusa, nema padavina.

18.50 - Na stadionu je mnogo poznatih ličnosti iz sveta fudbala, uglavnom onih privrženih crno-belim bojama. Sa druge strane, igrači uskoro izlaze na teren, pa da vidimo ko će se bolje snaći. Stadion ni približno nije pun.

18.40 - Trener Crvene zvezde Vladan Milojević objasnio je odluku da utakmicu počne Andrija Maksimović.

- Maksimovića nisam stavio u postavu zato što je talentovan ili mlad nego zato što je na terenu to zaslužio. Znali smo raspored, želeli smo da igramo Ligu šampiona i imamo jake protivnike, to je u sklopu programa. Imali smo manje vremena, većinu smo posvetili oporavku, ali svesni smo toga. Nadam se da smo se adekvatno pripremili. Partizan je dobar tim, ne treba pričati o tome, imali su teške rivale u Evropi. Sale je dobar trener, posvećen, Partizan vodi sa mnogo strasti, biće trka za titulu - rekao je Milojević.

POZNATI SASTAVI: Iiii evo sastava za večiti derbi, kao i što je očekivano! Partizan (4-2-3-1): Jovanović - Filipović, Ilić, Mujakić, Jurčević - Arijaga, Kovač - Zubairu, Natho, Zahid - Kalulu. Crvena zvezda (4-2-3-1): Glazer - Seol, Điga, Spajić, Elšnik - Krunić, Maksimović - Silas, Ivanić, Olajinka - Šerif.

17.45 - Jake policijske snage su oko stadiona Partizana, o čemu svedoče i fotografije nešto više od sat vremena pred start meča.

Autor: Marija Radić