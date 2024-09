Lebron spava sa majkom svog saigrača: S misterioznom ženom je od srednje škole, zatrudnela kao tinejdžerka, a ovo je njihova priča

Supruga američkog košarkaša Lebrona Džejmsa, Savana, danas je uspešna poslovna žena i filantropkinja, a njihova priča je veoma interesantna i počinje u jednoj srednjoj školi u Ohaju.

Lebron Džejms jenajveća zvezda "drim tima", koji je ujedno i jedan od najvećih fenomena NBA lige i svetske košarke već dve decenije. Tridesetdevetogodišnji igrač Los Anđeles Lejkersa važi za pravog miljenika navijača u Americi, a dame ga obožavaju. Na njihovu žalost, Lebron je pronašao ljubav svog života još u srednjoškolskim danima i od tad se nije odvojio od nje.

Ljubavna priča Lebrona Džejmsa i njegove supruge

Lebron Džejms upoznao je Savanu Brinson 2002. godine, dok je bio košarkaška i fudbalska zvezda u usponu tokom svojih dana u Srednjoj školi "Sent Vinsent i Sent Meri" u Akronu, u Ohaju, gde je odrastao. Savana je pohađala obližnju školu, gde je bila navijačica i trenirala softbol, a kada je imao 16 godina, Lebron ju je pozvao da gleda jednu njegovu utakmicu i ona je pristala.

