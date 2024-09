OSTOJA MIJAILOVIĆ OTKRIO BUDŽET KK PARTIZAN: Evo koliko novca imaju crno-beli i koliko im pomaže država!

Ostoja Mijailović otkrio budžet KK Partizan.

Ostoja Mijailović predsednik Partizana otkrio je budžet ekipe za predstojeću sezonu.

Partizan je od dolaska Željka Obradovića uspeo da zaigra u Evrokupu, onda su se vratili i u Evroligu, gde su bili nadomak fajnal-fora u onoj seriji protiv Real Madrida. Samim tim, ambicije i želje su rasle, pa i sam budžet kluba.

Evidentno je bilo da Partizan iz godine u godinu novčano prati svoje ambicije, a Ostoja Mijailović je otkrio i budžet kluba za ovu sezonu.

On je rekao da je budžet tima 23 miliona evra za sezonu koja je upravo počela.

"Sve zavisi od budžeta. Do sada nisam govorio, mi smo budžet pre nekoliko dana usvojili, a on je 23 miliona evra. Što se tiče stručnog štaba, budžet iznosi 15 miliona evra, a ostatak su troškovi kluba. Takođe, u tih 23 miliona evra, država je dala 5 miliona evra, što očekujemo i ove godine. Dakle naši prihodi su 18, a državni pet miliona evra. Samo da napravim paralelu, kada sam došao u klub dugovi su bili 15 miliona evra, tada je imao budžet 1.5 miliona. Kada sam došao imao sam osam trenera koji su radili u Partizanu i devetog Mutu Nikolića. Bilo je preko 100 igrača na platnom spisku, a sada je situacija drugačija, svi su dugovi isplaćeni, porez smo od septembra do septembra uplatili preko 6 miliona evra, uskoro očekujemo da uđemo u reprogram, sada rešavamo i taj dug i posle toga neće biti dugova u nekom bližem periodu"

Autor: Dubravka Bošković