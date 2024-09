Šta će biti prvi potezi Nebojše Čovića na čelu KSS-a: Ova tri problema godinama ističe

Evropska košarka je već neko vreme u fazi tranzicije i potrazi za načinom da se finansijski dodatno ojača, ali region u poslednjih par godina druge muke muče. Jedna od tih jeste opstanak ABA lige za koju se bori veliki broj regionalnih timova, ali i nastanak jake profesionalne KLS koju takođe veliki broj timova zagovara.

Osoba koja je tu ideju posebno isticala i već godinama zagovarala je selektor košarkaške reprezentacije Srbije Svetislav Pešić. Otvoreno je nebrojano puta pričao koliko je veliki značaj domaćeg takmičenja za razvoj srpske košarke, a deluje da se taj ishod sve više bliži.

Čeka se ozvaničenje informacije da je novi predsednik Košarkaškog saveza Srbije Nebojša Čović, koji podjednako kao Pešić već neko vreme priča o značaju domaćeg takmičenja, uprkos tome što je pre skoro 20 godina napravio važan korak i uveo je FMP u ABA ligu.

Koji su potezi u KSS?

Nebojša je više puta potpuno otvoreno pričao o tome šta vidi kao probleme u domaćoj košarci i dosta stvari nije tajna, međutim to bismo mogli da svedemo u nekoliko važnih stavki.

Ono što se postavlja kao goruće pitanje, kao problem koji mora biti rešen u dogledno vreme je pitanje selektora seniorske reprezentacije. Potrebna je osoba sa enormnim iskustvom, ljudskim i profesionalnim kvalitetima da tu poziciju može da iznese kako treba.

Igrači su zadovoljni onim što se dešava u reprezentaciji i više puta su isticali kako bi voleli da ne bude nikakvih promena, da Svetislav Pešić ostane na trenutnoj poziciji. Jedan od tih igrača bio je Bogdan Bogdanović, ali i Čović je u svojoj nedavnoj izjavi bio jasan šta je njegova želja.

- Kariju Pešiću ističe ugovor… Mnogo je problema koji moraju da se rešavaju. Nije daleko ni 1. oktobar, malo strpljenja. Najveći brend koji Srbija ima je košarka, a videćemo za dalje. Vidite to i sada po Manili i OI, bilo bi važno da Pešić ostane, to su moje drugarske reči, mislim da treba i da ostane. Imali smo i sličnu priču – on je 2002. tiho proteran posle titula, ja sam 1997. grubo proteran iz Košarkaškog saveza posle nepriznavanja krađe na beogradskim izborima - nedavno je govorio Čović.

Čović je poslednjih nekoliko sezona u svojim javnim obraćanjima i saopštenjima izričito bio za stvaranje jakog domaćeg takmičenja jer u ABA ligi više ne vidi nikakav smisao niti poentu. Smatra da srpski timovi nemaju nikakav specifični benefit više i da mnogo više daju drugim timovima nego što uzimaju.

- Mi smo napravili koncept, mi domaću ligu imamo, ta domaća liga se zove Košarkaška liga Srbije. U njoj nema na početku Zvezde, Partizana, Mege, FMP-a, Borca i sada Spartaka i nije nikakav problem da se mi vratimo, ali da vidimo gde vodi domaća liga? Sada se otvara dodatno pitanje gde vodi ABA liga. Ja sam jedan od učesnika u projektu ABA lige, ali to je projekat koji je tada negde vodio. Vodi i sada, u to da i Partizan i Zvezda moraju da daju milion evra da bi igrali Evroligu - izjavio je Nebojša Čović svojevremeno.

Jedan je od prvih koji je počeo da ističe važan problem sa kojim se suočava evropska košarka, a kao glavna opasnost je novo tržište u Americi, a to su koledži koji su počeli da plaćaju mlade košarkaše velikim svotama novca.

Ovo objektivno jeste problem koji muči evropsku košarku, jer klubovi većinski nisu više u mogućnosti da izdvoje enormni novac kako bi zadržali decu, a na drugom mestu je njihov razvoj predat u potpuno drugačiju školu košarke, što kasnije može drastično uticati na brojne aspekte reprezentativne košarke, ali i kvalitet klupske u Evropi.

Ovaj problem nije lokalni i samim tim je težak za rešiti, ali nema nikakve sumnje da se koraci ka rešenju moraju tražiti.

- Vi sada ponudite detetu koje je napunilo 18 godina četvorogodišnji ugovor na primer 100.000 evra ukupno. On dobije od NCAA mogućnost besplatnog školovanja i 400, 500, 600.000 dolara po sezoni. Isto tako moramo da vidimo i kakva nam je struktura trenera, a trenera ima, i starijih i mlađih. Niko ne treba da preskoči Marinu i Karija i treba u tišini sklopiti celu situaciju. Jako nam je važna košarka kao najtrofejniji sport uz vatepolo - izjava je Nebojše Čovića.

Ulaganja u srpsku košarku su u prethodne tri godine verovatno nikada veća, država i sponzori prepoznaju značaj samog sporta i deluje da košarka stiče sve veći uticaj kako vreme odmiče, pa se taj nalet treba iskoristiti jer uticajne ličnosti u ovom sportu imaju energiju i motiv za tako nešto.

Pored ovoga Nebojša je isticao i brojne druge probleme koji su vezani za strukturu i regularnost, ali i vođenje samog saveza.

Sve je izvesnije da će on postati predsednik, a da će Pešić ostati pri savezu, da li kao trener ili saradnik ostaje pitanje.

U svakom slučaju puno je posla koji mora biti odrađen...

Autor: Jovana Nerić