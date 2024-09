Bila u mrtvačkom sanduku više od pola predstave: Glumica objavila jezive fotografije pa otkrila šta je sve radila zarad predstave!

Glumica Miona Marković ostvarila je uspeh u mnogim serijama i filmovima, ali je takođe odigrala veliki broj predstava.

Ona je jednom prilikom na svom Instagramu pokazala svojim pratiocima sa čime se suočavaju glumci i tom prilikom otkrila da je dosta vremena zbog uloga provela u mrtvačkom sanduku.

Naime, Miona je šokirala sve fotografijama na kojima izgleda kao lik iz horor filma.

Ipak, u opisu istih ona je objasnila da je reč o novoj ulozi, pa se usput osvrnula na svoje prethodne glumačke zadatke.

Kako je navela uvek joj zapadne uloga umiruće uloge i otkrila da je zbog scena pola predstave provela u mrtvačkom sanduku.

- Hoće me umiruće uloge pa to ti je! Za osam godina karijere uspela sam da odigram tačno 10 umirućih uloga - napisala je ona i dodala:

- Uglavnom bila sam obešena nekoliko puta, par puta su me svirepo ubijali, nekoliko puta sam bila već odavno mrtva pa se pojavljujem kao flešbek ili duh. Jednom sam čak igrala sve vreme mrtvu ženu, prvu polovinu predstave u mrtvačkom sanduku, drugu polovinu me vade sinovi iz sanduka pa me bacakaju (britanska crna komedija je u pitanju) … Sve u svemu ovih dana sam prešla igricu - zaigrala sam i samu smrt! Živeli studentski filmovi sa neobičnim i hrabrim scenarijima - poručila je glumica.



