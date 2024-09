Đoković u nikad moćnijem izdanju: Novak se pretvorio u vuka, pa urlikom 'zaledio' krv Rafi, Sineru i Alkarazu (VIDEO)

Najbolji srpski teniser, Novak Đoković uzeće učešće na fenomenalnom Kupu šest kraljeva, koji će se održati u Saudijskoj Arabiji zajedno sa Rafaelom Nadalom, Karlosom Alkarazom, Janikom Sinerom, Danilom Medvedevim i Holgerom Runeom.

Turnir će se održati od 16. do 19. oktobra u Rijadu, a očekuje nas bez ikakve sumnje vrhunski tenis zajedno sa najvećim svetskim zvezdama belog sporta.

Organizatori turnira su imali vrlo originalan način da najave ovaj turnir i može se reći da su skoro, pa napravili pravi mali film u kojem su uloge uzeli baš svi pomenuti teniseri uključujući Novaka.

Mnogi će reći da sam "trejler" ovog turnira zapravo liči na isečak iz nekog od delova trilogije Gospodar prstenova ili Hobit, a Novak je u njemu zauzeo nikada moćnije izdanje.

U momentu kada se Đoković pojavljuje na samom snimku, on je okružen vukovima, da bi se koji trenutak kasnije začuo njegov gromoglasan "urlik" iz kojeg se u obliku kapljica vode stvorilo naličje vuka.

Djokovic @DjokerNole, Nadal @RafaelNadal, Alcaraz @Carlosalcaraz, Sinner @janniksin, Medvedev @daniilMedwed, and Rune @holgerrune2003



6 Kings 👑 One Throne 🎾 Who will emerge victorious in the ultimate battle at this Riyadh Season? 🔥🇸🇦



The Venue 📍

October 16 - 17 - 19 🗓️… pic.twitter.com/qumLRFPpQS