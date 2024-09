Kupovao sam mu hranu u Meku: Bivši golman Crvene zvezde otkrio kako je upoznao Mesija

Saša Stamenković na Olimpijskim igrama u Pekingu 2008. upoznao poznatog Gaučosa

Saša Stamenković, golman lučanske Mladosti, otkrio je da je kao reprezentativac Srbije na Olimpijskim igrama u Pekingu 2008. godine, ostvario prijateljski kontakt sa Lionelom Mesijem, jednim od najboljih fudbalera svih vremena.

Tadašnji selektor srpske fudbalske olimpijske reprezentacije Miroslav Đukić poveo je Sašu Stamenkovića, koji je branio za kruševački Napredak u Kinu. Na Olimpijskim igrama stekao je iskustva za ceo život, iako nije proveo ni minut na terenu, jer je prednost imao Vladimir Stojković. Jedno je vezano za čuvenog Lea Mesija.

- Imao sam sreću da upoznam mnoge divne sportiste tamo. Otac mi je pre polaska rekao da se slikam sa Mesijem, a meni je bilo žao jer kada god bi došao da jede, ljudi bi ga spopadali da se slikaju sa njim. Jednom prilikom sam mu učinio uslugu, jer zbog velike vremenske razlike između Evrope i Kine često smo uveče jeli u Mekdonaldsu, a najčešće sam ja išao u nabavku. I za nas i za argentinske, ali i za nigerijske fudbalere pošto smo svi bili smešteni u istoj zgradi. Kada vam stomak zakrči, nema više toga, ko je Mesi, ko Agvero, Maskerano, tada su svi kao deca. Meni je bilo simpatično kako su me gledali u Meku kada dođem u dva ujutru i naručim 80 čizburgera, 30 pomfrita i 50 sladoleda. Ko zna šta su ljudi mislili, verovatno da prodajem sve to van olimpijskog sela - rekao je za Mocartsport Saša Stamenković.

Dobio je rođeni Leskovčanin uspomenu sa Argenticem za sva vremena.

- Posle utakmice sa Argentinom sam video da je Mesi svoj dres dao Kobiju Brajantu koji je bio na tribinama. Ja sam svoj razmenio sa golmanom Serhijom Romerom, ali sam se posle ipak slikao sa Mesijem. Čekao sam ga dok je pričao sa novinarima, a ceo autobus je čekao mene i kada je to primetio, prekinuo je izjavu, došao do mene da se slikamo i pozdravimo i vratio se novinarima. Bila je to zahvalnost što sam išao umesto njega u Mek da ne mora i tamo da se slika dva sata sa ljudima - otkrio je Saša Stamenković.

Po povratku sa Olimpijskih igara u Pekingu Saša Stamenković je potpisao ugovor sa Crvenom zvezdom. Posle tri godine provedene na Marakani, narednih 11 proveo je braneći u Azerbejdžanu, Kazahstanu i Grčkoj. Od prošle sezone je na golu Mladosti iz Lučana. Stamenković ima 39 leta i kaže da ne razmišlja o penzionisanju.

Tadašnji selektor srpske fudbalske olimpijske reprezentacije Miroslav Đukić poveo je Sašu Stamenkovića, koji je branio za kruševački Napredak u Kinu. Na Olimpijskim igrama stekao je iskustva za ceo život, iako nije proveo ni minut na terenu, jer je prednost imao Vladimir Stojković. Jedno je vezano za čuvenog Lea Mesija.



- Imao sam sreću da upoznam mnoge divne sportiste tamo. Otac mi je pre polaska rekao da se slikam sa Mesijem, a meni je bilo žao jer kada god bi došao da jede, ljudi bi ga spopadali da se slikaju sa njim. Jednom prilikom sam mu učinio uslugu, jer zbog velike vremenske razlike između Evrope i Kine često smo uveče jeli u Mekdonaldsu, a najčešće sam ja išao u nabavku. I za nas i za argentinske, ali i za nigerijske fudbalere pošto smo svi bili smešteni u istoj zgradi. Kada vam stomak zakrči, nema više toga, ko je Mesi, ko Agvero, Maskerano, tada su svi kao deca. Meni je bilo simpatično kako su me gledali u Meku kada dođem u dva ujutru i naručim 80 čizburgera, 30 pomfrita i 50 sladoleda. Ko zna šta su ljudi mislili, verovatno da prodajem sve to van olimpijskog sela - rekao je za Mocartsport Saša Stamenković.

Dobio je rođeni Leskovčanin uspomenu sa Argenticem za sva vremena.

- Posle utakmice sa Argentinom sam video da je Mesi svoj dres dao Kobiju Brajantu koji je bio na tribinama. Ja sam svoj razmenio sa golmanom Serhijom Romerom, ali sam se posle ipak slikao sa Mesijem. Čekao sam ga dok je pričao sa novinarima, a ceo autobus je čekao mene i kada je to primetio, prekinuo je izjavu, došao do mene da se slikamo i pozdravimo i vratio se novinarima. Bila je to zahvalnost što sam išao umesto njega u Mek da ne mora i tamo da se slika dva sata sa ljudima - otkrio je Saša Stamenković.

Po povratku sa Olimpijskih igara u Pekingu Saša Stamenković je potpisao ugovor sa Crvenom zvezdom. Posle tri godine provedene na Marakani, narednih 11 proveo je braneći u Azerbejdžanu, Kazahstanu i Grčkoj. Od prošle sezone je na golu Mladosti iz Lučana. Stamenković ima 39 leta i kaže da ne razmišlja o penzionisanju.

Autor: Snežana Milovanov