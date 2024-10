VOLEO BIH DA JE TATA ŽIV! Ronaldo nikad emotivniji posle gola

Ronaldo nikad emotivniji posle gola: “Voleo bih da je tata živ…” Kristijano Ronaldo je ponovo bio ključni igrač za svoj Al Nassr, postigavši svoj 904. gol u karijeri u pobedi protiv Al Rajana u 2. kolu azijske Lige šampiona (2:1).

U 76. minutu meča, Ronaldo je pokazao vrhunsku formu kada se sjajno oslobodio u šesnaestercu i levom nogom smestio loptu u mrežu, podsećajući na svoje najbolje dane.

Njegova ekipa povela je u 46. minutu preko Sadia Manea, dok su gosti uspeli da smanje rezultat na 2:1 u 87. minutu, golom Guedeša.

Ronaldo scores a left foot banger and does a new celebration 🙌 pic.twitter.com/yUnRzb6jub

Ono što je dodatno privuklo pažnju jeste činjenica da ovaj 904. gol ima posebnu emotivnu težinu za Ronalda.

Portugalac je posle meča izjavio: "Ovaj gol ima drugačiji 'ukus'. Voleo bih da je moj tata ovde, jer mu je danas rođendan," rekao je vidno emotivan Ronaldo, otkrivajući koliko mu je ovaj pogodak bio značajan.

🟡🔵❤️ Cristiano Ronaldo: “Today's goal has a different flavor… I wish my father was alive because today is his birthday”. pic.twitter.com/uPlmIMXIMg