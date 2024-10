SKANDAL U LIGI ŠAMPIONA! Navijači poslali brutalnu poruku na račun UEFA - pogledajte šta je pisalo na tribini!

Neće da ćuti "žuti zid"! Borusija Dortmund je posle gostovanja u prvom kolu novog formata Lige šampiona u drugom na svom terenu dočekala Seltik, a više od igre pričalo se o poruci navijača nemačkog tima.

Poznati su navijači Borusije kao grupa koja se često buni i ima svoje mišljenje, a sada su imali jednostavnu poruku za UEFA i sve koji vode evropski fudbal.

"UEFA Mafia" stajalo je na tribini ogromnim slovima, da se lepo vidi u toliko plaćenim TV prenosima, a ispod je bilo pojašnjenje. Na ogradama tribine okačena je poruka: "Vas ne zanima sport, zanima vas samo novac!"

Pogledajte kako je to izgledalo:

Enormous tifo on the Yellow Wall.



‘UEFA Mafia - You don’t care about the sport, all you care about is money’#BVBCEL #UCL @footballontnt pic.twitter.com/MM86ZwNOCd