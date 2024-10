ĐOKOVIĆ UNAJMIO ADVOKATE, KREĆE U ŽESTOKU BORBU: Teniski potres kakav dugo nije viđen, ovo su detalji

Novak Đoković nikad se nije plašio da kaže ono što misli, čak i kada zna da to može da mu nanese štetu i napravi probleme. Uostalom, odlukom da osnuje sindikat igrača PTPA i da krene u borbu protiv ATP i da se bori za prava tenisera najbolje govori tome u prilog. Sada je otišao korak dalje i angažovao je advokate!

PTPA, čiji je on osnivač, kreće u borbu sa ATP zbog pretrpanog kalendara, prevelikog broja turnira i sve većih obaveza koje imaju teniseri. Sezona se završava sredinom novembra i počinje već krajem decembra, što znači da imaju oko mesec dana za odmor. Zato je Novak rešio da "udari" još jače. Sprema se "zemljotres" kakav do sada nije viđen...

"PTPA je angažovala nekoliko globalnih advokatskih firmi kako bi promenila potpuno strukturu tenisa. Glavna poenta ove akcije leži u tome da prosečan teniser radi previše i ima premala primanja za standard planetarno popularnog sporta. Deluje da bi revolucija mogla da krene iznutra", navodi se u tekstu britanskog "Telegrafa".

Mnogi igrači se bune i javno pričaju o svim tim problemima. Govorili su to na konferencijama za medije, a pre samo nekoliko dana je objavu na Tviteru imao Stefanos Cicipas koji je ubrzo posle toga izbrisao. Spekuliše se da mu je to neko savetovao da uradi. "Potrebe za promenama su sada hitnije nego ikad. ATP i WTA kalendari su takvi da nemamo odmor. Sa liderima kakav je Novak Đoković priče oko promene kalendara koje bi više odgovarale igračima dobijaju sve više pažnje", napisao je Cicipas.

UKIDAJU SE EGZIBICIJE?

