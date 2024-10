NOVI PRESEDAN U FUDBALU! FIFA ODGOVARA UEFA: Uvodi se treći prelazni rok!

Kako će igrači na ovo reagovati?

FIFA je odobrila predlog za otvaranje novog prelaznog roka sledećeg leta! Godinama, fudbalski svet je bio naviknut na zvanični letnji rok koji traje od 1. jula do 31. avgusta (sa mogućim odstupanjima u zavisnosti od zemlje), dok zimski prelazni rok traje tokom celog januara.

Sada, značajna promena može biti na pomolu. Razlog iza odluke FIFA je nadolazeće Svetsko klupsko prvenstvo, koje je zakazano da se održi od 15. juna do 13. jula sledeće godine, sa 32 učesnika. Shodno tome, FIFA je dala zeleno svetlo za novi prelazni rok, koji bi po planu trebalo da bude otvoren od 1. do 10. juna 2025. On će biti dostupan zemljama sa predstavnicima na Svetskom klupskom prvenstvu, omogućavajući klubovima da registruju nove igrače pred takmičenje. Međutim, odluka još nije konačna jer čeka potvrdu nacionalnih asocijacija.

Pomenuto takmičenje biće održano u Sjedinjenim Američkim Državama sledeće godine i planirano je da traje skoro mesec dana. Format takmičenja prati onaj Svetskog kupa FIFA od 1998. do 2022. godine. Većina klubova učesnika već je poznata, predstavljajući različite kontinente i fudbalske lige. Učesnici uključuju:

- 4 tima iz Azije

- 4 tima iz Afrike

- 5 timova iz Severne Amerike

- 6 timova iz Južne Amerike

- 1 tim iz Okeanije

- 12 timova iz Evrope



Na sastanku FIFA vladajuće skupštine, globalni čelnici su se "jednoglasno" složili da donesu propise koji će se primenjivati samo na 32 tima koji učestvuju.

FIFA je saopštila da je "cilj" bio "podsticanje klubova i igrača čiji ugovori ističu da pronađu odgovarajuće rešenje kako bi se omogućilo učešće igrača".

Autor: Dubravka Bošković