Partizan izgubio na startu Evrolige: Baskonija serijom u završnici izbrisala meč sjajnog Tajrika Džonsa

Nisu uspeli košarkaši Partizana da dođu do pobede u susretu prvog kola Evrolige i pored toga što su većim tokom meča vodili u dvorani "Fernando Buesa". Najveća razlika sa početka drugog poluvremena je ispuštena u poslednjem kvartalu pa je domaćin na kraju slavio sa 88:82.

Presudni trenuci meča događali su se u završnoj deonici, a domaćin je izbrisao odličan meč raspoloženog Tajrika Džonsa zahvaljujući timskoj igri. Centar Partizana je meč završio sa 22 poena i 4 skoka uz šut iz igre 9/10. Za domaćina je Markus Hauard ubacio 17.

Utakmica je kasnila nekoliko usled neobičnog performansa domaćina, zbog čega su gosti morali da se zagrevaju dodatno, a u duel potom ušli i dosta sporije. Čekao se dosta dugo prvi poen iz igre crno-belih, ali je dobra defanziva sprečila protivnika da ozbiljno povede.

Na startu je bilo 6:1 za Baskoniju, a nerešeiva enigma je bio Timoti Luvavu, koji je posle prvog koša za dva za crno-bele preko Sterlinga Brauna već došao do šestog poena za vođstvo od 9:3 u tom trenutku.

Tada je Partizan ušao u seriju i u naredna tri minuta napravio seriju od 10:0 i konačno pokazao sovju punu raskoš u igri. Sve je najavljeno prvim čupanjem obruča Tajrika Džonsa...

Nakon toga je usledila i trojka uz zvuk sirene Brendona Dejvisa, a na kraju je i Vanja Marinković vezao pet poena. Španci su tada uspeli da se stabilizuju i do kraja kvartala približili srpskom klubu, a posebno je Željka Obradovića pogodila trojka koju je uz zvuk sirene dao Kamar Boldvin.

Napadačka igra kakvu smo želeli samo je nagoveštena krajem prvog kvartala, a konačno smo je dobili u drugom, makar na startu. U drugom minutu ovog dela meča Partizan je ubacio osam poena i tako odbio nalet Baskonije, koja je u jednom momentu povela. Sve je začinjeno zakucavanjem Tajrika Džonsa za TV špice! Može to biti i jedan od poteza sezone...

U tim momentima gledali smo egal i odbrane su ponovo bile zategnute, što je posebno važilo za izabranike Željka Obradovića. Mučila se Baskonija da pogodi koš maltene do finiša poluvremena.

Jedina svetla tačka u tim momentima za njih je bio probuđeni Markus Hauard, koji je do pauze došao do dvocfrenog učinka, ali su crno-beli u sjajno maniru završili poluvreme sa četiri uzastopna poena Bonge.

Treća četvrtina je započeta na izuzetan način po crno-bele, poenima uz faul Tajrika Džonsa i tada su gosti došli do najvećih plus devet. To je ipak bila ipak samo varka.

Čima Moneke se ubrzo upisao u listu strelaca prvi put, a onda iz napada u napad nizao sjajne poteze i serijom od 7:0 Baskonija je naterala Obradovića na tajm-aut.

Klackao se rezultat na plusu od četiri do polovine treće deonice, nakratko smo videli izjednačenje, a poslednji dobar trzaj crno-belih videli smo kada su dve trojke za plus šest (60:54) ubacili Isak Bonga i Ife Lundberg.

Dva puna minuta potom Partizan nije ubacivao poene, a Hauard i Luvavu su samo plus jedan ostavili gostima za poslednjih deset minuta.

Kada je srpski tim došao do 69:64 na krilima izuzetnog Tajrika, ali i Brendona Dejvisa, koji je meč završio sa 20 poena mnogi su pomislili da gosti mogu da slome rivala. To ipak nije bilo slučaj i Tadas Sedekerskis je vratio tim u egal.

Autor: Marija Radić