'NE SME TAKO DA SE IGRA' Željko Obradović otkrio 2 ključne stvari zbog kojih je Partizan izgubio od Baskonije

Trener Partizana Željko Obradović, rekao je posle meča sa Baskonijom, u razgovoru za klupsku televiziju da je razlog poraza to što je ekipa imala pad koncentracije u drugom poluvremenu kada je u pitanju igra u odbrani, kao i da je brzopleto rešavala određene situacije u kontranapadima na drugoj strani.

- Baš dobra utakmica, mislim da smo prvo poluvreme odbrambeno izgledali veoma dobro, možda napadački to nije bilo kako treba u nekim trenucima. Imali smo neku prednost, ali se ispostavilo da ne znači ništa preterano. Drugo poluvreme, ono što je nama problem, kada smo imali mogućnost da igramo agresivnu odbranu, primali smo lake poene i to u završnici napada, plus neke situacije u kontranapadima koje nismo rešili na pravi način i to je prevagnulo da Baskonija dobije utakmicu. Ekipa se bori, to je evidentno, želimo da imamo tu energiju i želju. Prva je utakmica, idemo dalje - rekao je Obradović posle neizvesnog poraza 88:82 u Vitoriji.

Upitan je Obradović da li je ekipu "presekao" nezgodan pad Tajrika Džonsa, ali Obradović ističe da to nije razlog, već ono što je prethodno naveo.

- Tajrik je igrao dobru utakmicu, on je posle toga malo vremena proveo na klupi, tako da nije to bio veliki problem. Pričam o padu koncentracije u odbrani, kada ekipa ima jedan ili dva faula, ne može da se primi lak koš, da se igra spuštenih ruku, tu su nam bili problemi i neke situacije u kontranapadu, gde moramo hladnije glave, da stanemo, znamo šta je košarka i ono na čemu insistiramo, to je taj ekstra pas, to danas nismo imali, bez obzira na 20 asistencija, verujem da možemo bolje i da imamo kvalitet za to. Hvala još jednom svim ljudima koji su došli da nas bodre, fenomenalna stvar za nas - rekao je Obradović.

Autor: Dubravka Bošković