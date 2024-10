Partizanu preti odlazak najvećeg pojačanja!

U Humsku je došao kao vrsni strelac, ali je do sada odigrao samo dve utakmice za Partizan. Dvejn Vašington je u međuvremenu napustio Srbiju i otišao u Sjedinjene Američke Države kako bi obavio razgovor sa Šarlotom koji ga je angažovao kroz trejd.

Skoro ceo svet bruji o NBA trejdu između Njujork Niksa i Minesote Timbervulvs, prema kome je Dvejn Vašington, novi igrač Partizana, volšebno završio u redovima Šarlot Hornetsa.

Samim tim, crno-beli bi "iz čista mira" mogli da zarade i do 1.000.000 dolara. Međutim, prema nezvaničnim informacijama do kojih je došao "Informer", postoji ozbiljna verovatnoća da se spomenuti bek ne vrati u Beograd.



"Stršljenovi", naime, razmatraju da ga zadrže u sastavu, pošto im je kao rezervni igrač potreban košgeter sa napadačkom produkcijom, što Vašington svakako jeste. Uz to, dobio bi unosnu novčanu ponudu koju bi teško odbio.

Važno je spomenuti da, ukoliko saradnja ne bude dogovorena i transfer realizovan, košarkaš bi prema klauzuli u ugovoru morao da se vrati u Partizan, koji polaže pravo na njegove usluge.

Autor: Snežana Milovanov