Amerika izvršila vazdušne udare na 75 ciljeva Islamske države u Siriji: I to na dan pada režima Bašara Al Asada

Sjedinjene Američke Države izvršle su danas vazdušne udare na 75 ciljeva Islamske države u Siriji.

Napad je izvršen na dan kada je pao režim Bašara al Asada, koji je, prema poslednjim informacijama pobegao u Moskvu.

BREAKING: U.S. launches wave of airstrikes against ISIS in Syria, hitting 75 targets - CENTCOM