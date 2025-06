(UZNEMIRUJUĆE) EKSPLOZIJA U CRKVI U DAMASKU! Razneo se bombaš samoubica, poginuo veliki broj vernika! (FOTO+VIDEO)

Ovo je prvi teroristički napad Islamske države u Siriji otkako je svrgnut Bašar al Asad.

Sirijski mediji izveštavaju o napadu bombaša samoubice u crkvi Svetog Ilije (Mar Elijas) u glavnom gradu Damasku.

Prema navodima sirijske državne novinske agencije SANA, napadač je aktivirao eksplozivni pojas unutar same crkve.



Lokalni izvori javljaju da su bezbednosne snage brzo zatvorile područje, evakuisale ranjene i poginule i postavile bezbednosni kordon oko mesta napada. Za sada nije poznat tačan broj stradalih.

Prema informacijama lokalnih medija najmanje 30 ljudi je stradalo, ali nije poznato koliko je poginulo, a koliko ranjeno u napadu.

#Syria BREAKING: a suicide attack just took place at the St. Elias church in Dwel'a, on the eastern outskirts of #Damascus.



This is the first suspected Islamic State terror attack in Syria since the fall of #Assad. pic.twitter.com/ykmWcx7MD6