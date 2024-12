Porodica Al-Asad od danas više nije na vlasti u Siriji, posle 53 godine duge vladavine.

Hafez al-Asad, oficir sirijskog vazduhoplovstva, preuzeo je vlast 1971. godine i vladao je do 2000. Tada je tron predao svom sinu Bašaru al-Asadu, stidljivom lekaru koji je radio u Londonu, i koji se interesovao za kompjutere.

Bašar al-Asad uopšte nije ni trebalo da postane predsednik Sirije. Hafezov naslednik je trebalo da bude Bašarov stariji brat Basel, koji je prošao obuku u specijalnim snagama i obrazovan je na vojnim školama u Sovjetskom Savezu.

Basel je poginuo 1994. godine u svom luksuznom "mercedesu", kada se zabio u bankinu na bulevaru u Damasku. Basel je kroz maglu vozio ka aerodromu, kako bi otputovao na skijanje u Alpima.

Bašar al-Asad, tada mladi lekar, koji je radio u Londonu gde je i upoznao svoju suprugu Asmu, određen je za naslednika i počele su njegove "pripreme".

Mlađi brat sada već bivšeg sirijskog predsednika je Maher al-Asad, kog nazivaju "Šef", se retko pojavljuje u medijima. Od početka građanskog rata u arapskoj republici komanduje elitnom 4. oklopnom divizijom.

