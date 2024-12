(UŽIVO) SIRIJA JE DOŠLA DO SVOG KRAJA! Poznato gde je Asad, dobio azil u ovoj zemlji! SAD izvršile udare na Islamsku državu (FOTO+VIDEO)

Bašar al-Asad više nije predsednik Sirije posle 24 godine vladavine! Sirijski predsednik Bašar al-Asad više nije u Damasku. Pregledom njegovih službenih i privatnih prostorija, pobunjeničke snage su potvrdile da on i njegova porodica više nisu u Damasku.

22:27 Oglasila se i Ursula fon der Lajen o krahu Asadovog režima: "Mogućnosti i rizici..."

Krah "okrutne diktature" sirijskog predsednika Bašara al-Asada nudi nove mogućnosti za Siriju, ali postoje rizici, izjavila je danas predsednica Evropske komisije (EK) Ursula fon der Lajen.

Ona je istakla da će EU pomoći u očuvanju "nacionalnog jedinstva" i obnovi "sirijske države koja štiti sve manjine", preneo je Bi-Bi-Si (BBC).

"Sarađujemo sa evropskim i regionalnim liderima i pratimo razvoj događaja", navela je Fon der Lajen.

21:31 Šolc: Nemačka stoji uz sve koji su puni nade za slobodnu i pravednu Siriju

Nemački kancelar Olaf Šolc izjavio je danas da ta zemlja stoji "uz sve Sirijce koji su puni nade za slobodnu, pravednu i sigurnu Siriju, bilo da žive u samoj Siriji ili u inostranstvu".

Šolc je kazao da Nemačka ima skoro milion sirijskih državljana koji žive na njenom tlu, od kojih su mnogi stigli tokom priliva izbeglica 2015. i 2016. godine, navodeći da je to najveća sirijska dijaspora van Bliskog istoka, preneo je Gardijan.

20:58 Amerika izvršila vazdušne udare na 75 ciljeva Islamske države u Siriji

Sjedinjene Američke Države izvršle su danas vazdušne udare na 75 ciljeva Islamske države u Siriji.

Napad je izvršen na dan kada je pao režim Bašara al Asada, koji je pobegao u Moskvu.

U saopštenju Centralne komande (CENTCOM) navodi se da je izvršeno desetine preciznih vazdušnih udara na poznate ISIS kampove i operativce u centralnoj Siriji.

Ovi napadi na ISIS, operativce i kampove izvedeni su kao deo aktelne misije da se ometaju, smanje i poraze islamisti, a kako bi se sprečilo da teroristička grupa sprovodi spoljne operacije i osiguralo da ISIS ne iskoristi trenutnu situaciju za pregrupisanje u centralnoj Siriji.

20:15 Sirijska opozicija garantovala bezbednost ruskih baza i diplomata

Ruski zvaničnici su u kontaktu sa predstavnicima naoružane sirijske opozicije, čiji su lideri garantovali bezbednost ruskih vojnih baza i diplomatskih misija na teritoriji Sirije, izjavio je danas izvor u Kremlju.

"Rusija se uvek zalagala za političko rešenje sirijske krize. Insistiramo da se pregovori uz posredovanje Ujedinjenih nacija nastave", rekao je isti izvor.

Rusija ima dve strateški važne vojne baze u Siriji, to su pomorska u Tartusu i vazdušna Hmejmim kod Latakije.

20:10 Američki predsednik Bajden se oglasio o situaciji u Siriji

Američki predsednik Džozef Bajden najavo je da će se amerika angažovati nakon što je pao režm Bašara al-Asada u Siriji, posle višegodišnjeg građanskog rata.

Bajden je u obraćanju naciji poručo da SAD žele direktno da pomognu žiteljima Sirije da "iskoriste" novu priliku uspostavljanjem novog režima.

Američki predsednik je takođe nagovestio slanje pomoći Siriji. Njegov govor je direktno prenošen na kanalu Bele kuće na "jutjubu".

"Naš pristup je pomerio ravnotežu moći na Bliskom istoku... Sada vidimo nove prilike. SAD će podržati susede Sirije, uključujući Jordan, Liban, Irak i Izrael", rekao je Bajden.

19:32 Više od 900 poginulih od početka ofanzive sirijskih pobunjenika

Više od 900 ljudi, među kojima 138 civila, ubijeno je otkako su sirijske opozicione snage pokrenule veliku ofanzivu pre 11 dana, saopštila je danas sirijska Opservatorija za ljudska prava.

Ta organizacija sa sedištem u Velikoj Britaniji u saopštenju je navela da je od početka operacije 27. novembra dokumentovala najmanje 910 poginulih.

U saopštenju se precizira da je među žrtvama 138 civila, 380 sirijskih vojnika i 392 pobunjenika.

19:29 Antonio Gutereš: Posle rata i pada režima narod Sirije ima priliku da izgradi mirnu budućnost

Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Gutereš izjavio je da posle 14 godina brutalnog rata i pada diktatorskog režima, "danas narod Sirije može da iskoristi istorijsku priliku da izgradi stabilnu i mirnu budućnost".

"O budućnosti Sirije treba da odluče Sirijci, i moj specijalni izaslanik će raditi s njima ka tom cilju. Mnogo je posla koji treba da se uradi kako bi se osigurala uredna politička tranzicija ka obnovljenim institucijama. Ponavljam svoj poziv na smirenost i izbegavanje nasilja u ovom osetljivom trenutku, uz zaštitu prava svih Sirijaca, bez razlike", rekao je Gutereš u izjavi koja je objavljena na internet stranici UN.

19:12 Rusija zatražila hitne konsultacije SB UN o Siriji

Rusija je za sutra zatražila hitne konsultacije Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija o Siriji, rekao je izvor iz UN.

Izvor je rekao da je Rusija zatražila konsultacije u vezi sa najnovijim događajima u Siriji i njihovim posledicama po misiju UN u toj zemlji - UNDOF - čija je uloga da razdvaja sirijske i izraelske trupe na Golanskoj visoravni.

Na konsultacijama bi trebalo da učestvuju zamenica generalnog sekretara UN Rozmari Dikarlo i zamenik generalnog sekretara svetske organizacije za mirovne operacije Žan-Pjer Lakroa.

19:09 Pristalice sirijskih pobunjenika ističu zastave na ambasadama Sirije u inostranstvu

Pristalice pobunjenika koji su zbacili sirijskog predsednika Bašara al-Asada danas su ušli u nekoliko ambasada Sirije u inostranstvu, među kojima su ambasade te zemlje u Madridu, Atini i Stokholmu, na kojima su istakli svoje zastave, preneo je Rojters.

U Madridu je oko 150 ljudi klicalo i uzvikivalo "sloboda" dok je muškarac na sirijskoj ambasadi u Madridu bacio zastavu Asadove vlade na zemlju, i podigao crno-zeleno-belu zastavu sa tri zvezdice koju koriste pobunjenici.

I u Grčkoj su pristalice pobunjenika ušle u sirijsku ambasadu u Atini, i istakli svoju zastavu sa krova zgrade, nakon čega je policija ušla i privela četiri osobe, ali je ostavila pobunjeničku zastavu da se vijori.

U ambasadi Sirije u Stokholmu, podignuta je "zastava sirijske revolucije" sa tri zvezdice, javila je televizija TV4.

Sirijsko Ministarstvo spoljnih poslova saopštilo je da će njegova diplomatska predstavništva u inostranstvu poslužiti svim građanima na "novoj stranici" nacionalne istorije, koja će ujediniti ljude.

Istovremeno, sa zgrade ambasade Sirije u Moskvi uklonjena je sirijska zastava i tabla sa nazivom tog diplomatskog predstavništva. Kako se navodi, obezbeđenje ambasade nije pojačano, svetla u zgradi nisu uključena, a situacija je mirna.

18:59 Poznato gde se nalazi Asad

Sirijski predsednik Bašar al-Asad zajedno sa članovima svoje porodice stigao je u Moskvu, gde mu je, prema rečima izvora iz Kremlja, pružen azil.

Ovaj događaj dogodio se u trenutku potpunog sloma režima u Siriji i zauzimanja glavnog grada od strane pobunjenika. Informacija o Asadovom bekstvu, potvrđena iz ruskih i sirijskih izvora, izazvala je snažan odjek kako u Siriji, tako i na međunarodnoj sceni.

Zvaničnici u Moskvi još uvek nisu komentarisali detalje, uključujući lokaciju boravka Asada i njegove porodice u Rusiji. U međuvremenu, u Damasku je njegov iznenadni “odlazak” izazvao talas ogorčenja. Predstavnici bivše provladine elite i mnogi Sirijci ovaj potez su opisali kao “sramotu” i “izdaju”.

17:36 Šta ovo znači za Putina

Pad Bašara Al Asada napravio mogao bi da napravi ozbiljne probleme Rusiji.

16:50 Izraelska vojska izdala upozorenje

Izraelska vojska izdala je upozorenje za pet gradova u južnoj Siriji, pozivajući stanovnike da ostanu kod kuće "do narednih obaveštenja" zbog borbi u tom području.

16:22 Kurdi odbijaju napade proturskih snaga

Kurdske formacije Sirijskih demokratskih snaga (SDF) saopštile su da nastavljaju da odbijaju napade proturskih snaga na Manbidž i okolinu.

Ranije su mediji preneli da se opoziciona Sirijska nacionalna armija, koju podržava Turska, kreće ka Manbidžu u provinciji Alep i da već kontroliše 80 odsto područja.

15:50 Pobunjenici ušli u Tartus

Pripadnici sirijskih pobunjenika ušli su u Tartus, grad na obali Mediterana, javlja Al-Džazira.

Ruska flota je isplovila iz Tartusa tokom prošle nedelje.Moskva ima vojnu bazu u sirijskoj luci Tartus, ali je poznato da je 2022. godine, nakon početka rata u Ukrajini, povukla sisteme PVO S-300 iz Sirije i prebacila ih u Rusiju.Očekuje se, takođe navodi ISW, da su pobunjenici već zaplenili vrednu opremu sirijskih regularnih snaga, koja je zaostala u brzom i haotičnom povlačenju sa severa.

BREAKING:



Syrian opposition forces have entered the port city of Tartous, and are now at the Tartous Governorate Building:



"these institutions are ours, public workers will remain in their positions, we call on everyone to show restraint and not loot anything. The weapons will… pic.twitter.com/3MDgpxPJWu — Rami Jarrah (@RamiJarrah) 08. децембар 2024.

15:42 Otkriven Asadov bunker?

Mediji su svojevremeno izveštavali o tome kako je doskorašnji sirijski lider Bašar Al Asad imao bunker ispod svoje palate u Damasku. Izveštaji, poput onih objavljenih u izraelskom listu Maariv, ukazivali su na postojanje podzemnog kompleksa nazvanog „Asadov kvart“. Kako stvari stoje "kvart" zaista postoji. Naime, posle njegovog svrgavanja, društvenim mrežama kruže navodni snimci ove podzemne „tvrđave“.

The bunker of Maher al-#Assad under his house in Damascus pic.twitter.com/qs7Bfn2qZL — C4H10FO2P ☠️ (@markito0171) 08. децембар 2024.

Prema dostupnim informacijama, podzemni kompleks se prostire na sedam nivoa ispod zemlje i bio je opremljen za potrebe upravljanja državom i zaštitu od napada hemijskim oružjem.

14:54 Izraelske trupe zauzele tampon zonu na Golanskoj visoravni

Izraelski premijer Benjamin Netanjahu rekao je da su izraelske snage zauzele tampon zonu na Golanskoj visoravni uspostavljenoj sporazumom o prekidu vatre sa Sirijom iz 1974. godine.

14:27 Asadove pristalice beže u Liban

Hiljade sirijskih državljana prelazi granicu sa Libanom preko ilegalnih graničnih prelaza, rekao je guverner libanske provincije Balbek-Hermel Bašir Kader.

Prema njegovim rečima, većina dolazaka su pristalice Bašara el Asada i predstavnici šiitskog ogranka islama.

14:26 Netanjahu: Nova veoma važna prilika za Izrael

Izraelski premijer Benjamin Netanjahu nazvao je pad Bašara el Asada u Siriji "direktnim rezultatom" napada ID na njegove ključne saveznike u regionu – libanski Hezbolah i Iran.

On je promenu vlasti u Damasku nazvao novom i veoma važnom prilikom za Izrael.

13.13 "ASAD PODNEO OSTAVKU I NAPUSTIO SIRIJU" Rusija otkrila šta se tačno dogodilo!

Sirijski predsednik Bašar al-Asad, posle pregovora sa nizom učesnika sirijskog sukoba, odlučio je da podnese ostavku na funkciju i napustio je Siriju, dajući uputstva da se vlast prenese mirnim putem, piše Ria Novosti.

Rusija nije učestvovala u pregovorima, saopštilo je rusko Ministarstvo spoljnih poslova na Telegram kanalu.

13.00 Sirijski pobunjenici uveli policijski čas u Damasku od 16.00 do 05.00 sati

Sirijski pobunjenici uveli su danas policijski čas u Damasku koji će početi od 16.00 sati do 5.00 sati ujutro po lokalnom vremenu, javlja Rojters.

Sirijske opozicione snage danas su saopštile da su zauzele Damask i izrazile spremnost da sarađuju sa međunarodnom zajednicom na stabilizaciji zemlje.

Mediji su prethodno preneli da je Asad pobegao iz Damaska, a Rojters izveštava, pozivajući se na neimenovane izvore, da je on možda poginuo u padu aviona, koji je iznenada skrenuo sa kursa i nestao sa radara.

Rojters je ranije danas izvestio da Zapadne vlade, koje su godinama izbegavale kontakte sa državom na čijem je čelu bio Asad, moraju da odluče kako da se nose sa novom administracijom u kojoj će pokret HTS imati značajan uticaj.

Hajat Tahrir al-Šam (HTS), koji je predvodio napredovanje pobunjenika širom zapadne Sirije, ranije je bio ogranak Al Kaide, poznat kao Nusra front, sve dok njen vođa Abu Mohamed al Golani nije prekinuo veze sa globalnim džihadističkim pokretom 2016. godine.

HTS je, kako navodi Rojters, globalno označen kao teroristička grupa.

12:49 Rusi se obratili narodu Sirije: "Sami se izborite sa građanskim ratom"

Rusija će nastaviti da pruža podršku narodu Sirije, ali će sirijski građani morati sami da se izbore sa građanskim ratom, izjavio je Konstantin Kosačev, zamenik predsednika Saveta Federacije Rusije.

11:51 Kineska i ruska amabasada u Siriji nastavile sa radom

Ambasade Kine i Rusije nastavljaju da rade u Siriji, javlja Rojters.

Kineska vlada je pomogla kineskim građanima da napuste Siriju, izjavio je portparol kineskog ministarstva spoljnih poslova. On je rekao da Sirija treba da obezbedi bezbednost kineskih institucija i osoblja i da kineska ambasada u Siriji nastavlja da radi.

Ruska ambasada u Siriji saopštila je da je njeno osoblje "dobro" nakon svrgavanja sirijskog predsednika Bašara al Asada i zauzimanja Damaska od strane pobunjeničkih grupa, preneo je TASS.

"Dobro smo", rekao je službenik ruske ambasade za rusku agenciju, ne navodeći detalje o tome gde se diplomate nalaze.

11:46 Ambasador i osoblje srpske ambasade u Damasku hitno izmešteni

I pored privremenog izmeštanja diplomata, Republika Srbija nastavlja da aktivno prati razvoj događaja u regionu i da pruža sve usluge iz Ambasada u regionu, navodi se u MSP.

11:21 Oslobođeni zatvorenici iz zatvora u vazdušnoj bazi "Mezzeh"

Inmates held within a “Black Site” Prison inside of Mezzeh Air Base, were freed last night by Rebel Forces; following the Capture of the Syrian Capital of Damascus. Most of the Prisoners were Former Rebels and Political Prisoner from the First Uprising in 2011. pic.twitter.com/okfSE3Di0o — OSINTdefender (@sentdefender) 08. децембар 2024.

11.19 BAŠAR AL-ASAD POGINUO U AVIONSKOJ NESREĆI?! Avion iznenađujuće skrenuo i nestao sa mape, da li je Asad bio u njemu?

Bašar Al-Asad je ranije u toku dana u nedelju odleteo iz Damaska na nepoznato odredište, rekla su Rojtersu dvojica visokih vojnih oficira.

Dva sirijska izvora izjavila su da postoji velika verovatnoća da je Asad možda poginuo u avionskoj nesreći, jer je misterija zašto je avion iznenađujuće skrenuo i nestao sa mape prema podacima sa sajta Flightradar.

Više o tome proćitajte OVDE.

10.46 Napadnuta iranska ambasada u Damasku

Iranski mediji javljaju da je napadnuta iranska ambasada u Damasku.

Na snimku koji je podelila arapska novinska organizacija Al Arabija vidi se oštećenje zgrade, uključujući polomljene prozore i sobe u neredu sa papirima razbacanim po podu.

Na snimku se takođe vidi kako gomila ruši velike slike pokojnog iranskog generala Kasema Sulejmanija i pokojnog lidera Hezbolaha Hasana Nasralaha.

The Iranian Embassy in Damascus was captured and devastated. pic.twitter.com/zldXjRH62G — WarTranslated (Dmitri) (@wartranslated) 08. децембар 2024.

9.40 Obratio se vođa džihadista Abu Mohamed al-Džolani

- Savetujemo vam da budete ljubazni prema ljudima, ko ostavi oružje, dajte mu sigurnost, a ko beži, nemojte ga hvatati - poručio je u obraćanju uživo lider džihadističke frakcije Hajat Tahrir al-Šam, Ahmed al-Šara, poznatiji pod ratnim imenom kao Abu Mohamed al-Džolani.

On je to rekao povodom "oslobođenja Homsa".

"نوصيكم بأن تعطفوا على الناس، ومن ترك سلاحه فأمنوه، ومن فر فلا تدركوه"، أحمد الشرع يوجه كلمة في اللحظات الأخيرة لتحرير حمص.#أحرار_حوران pic.twitter.com/Q2Cmyy81kk — تجمع أحرار حوران (@HoranFreeMedia) 07. децембар 2024.

9.19 Pobunjenici upali u kuću predsednika Sirije Bašara al-Asada

Na društvenim mrežama kruži snimak kako pobunjenici šetaju po kući svrgnutog sirijskog predsednika Bašara al-Asada. Može se videti i kako pucaju iz ručnog naoružanja uvis, u vazduh, van predsedničke palate.

9:04 Donald Tramp komenatrisao dešavanja u Siriji

"Asad je nestao. Njegov zaštitnik, Rusija, Rusija, Rusija, koju predvodi Vladimir Putin, više nije bila zainteresovana da ga i dalje štiti", naveo je Tramp na društvenoj mreži Truth Social.

9:03 Sirijskog premijera pobunjenici izveli iz kabineta u Damasku

Na društvenim mrežama pojavio se snimak na kojem se vidi kako sirijski pobunjenici izvode premijera Sirije iz njegovog kabineta u Damasku.

Extraordinary - opposition fighters from #Daraa are escorting #Syria’s Prime Minister out of his office & to the Four Seasons Hotel, in a move intended to symbolize the transfer of power & removal of #Assad regime rule. pic.twitter.com/am0tT6cbl1 — Charles Lister (@Charles_Lister) 08. децембар 2024.

9:01 Sirijski premijer ponudio pobunjenicima mirnu predaju vlasti

Sirijski premijer Mohamed Gazi al-Jalali koji je rekao da je spreman da preda vlast u mirnoj tranziciji.

8:40 Sirijski predsednik Bašar al-Asad napustio Damask

Sirijski predsednik Bašar al-Asad napustio je Damask. Kako prenose mediji, on je najverovatnije odleteo avionom, ali se ne zna gde.

Nije poznato da li je još uvek na teritoriji Sirije, u Latakiji ili Tartusu ili je skroz napustio zemlju i dobuio politički azil.

Autor: Iva Besarabić