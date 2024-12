OVO JE TRENUTAK KADA JE NESTAO SA RADARA: Snimljena putanja aviona u kojem je navodno bio Bašar Al Asad (VIDEO)

Avion u kojem je, kako se veruje, bio sirijski predsednik Bašar Al Asad, nestao je u jednom trenutku sa radara, a pojedini sirijski izvori sada tvrde da je moguće da je Asad poginuo prilikom pada aviona.

Avion kompanije "Sirian Air"' poleteo je sa aerodroma u Damasku otprilike u vreme kada je objavljeno da su pobunjenici zauzeli prestonicu. Avion je u početku leteo prema regionu Sirije gde se nalazi uporištu Asadove alavitske sekte, ali je potom napravio nagli zaokret i leteo je u suprotnom smeru nekoliko minuta pre nego što je nestao sa radara.

Iako ne postoje pouzdani podaci da je Bašar al Asad zaista bio u tom avionu, dva sirijska izvora su izjavila da postoji velika verovatnoća da je sirijski predsednika možda poginuo u avionskoj nesreći, jer je misterija zašto je avion iznenadno skrenuo i nestao sa radara.

Developing:



A Syrian IL-76T coming from Damascus lost fast altitude near Homs and possibly crashed west of that city. There are rumors that it was Assad‘s plane. pic.twitter.com/K6IvQILlsw