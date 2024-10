JOKIĆ NEĆE BITI MVP, ČAK I DA BUDE NAJBOLJI: Srbinu ne daju da osvoji nagradu, a ovo je razlog

Nikola Jokić naredne sezone sigurno neće biti MVP, čak i da bude najbolji.

Srpski košarkaš Nikola Jokić osvojio je do sada tri MVP priznanja i kako se čini na tome će biti zaustavljen. Bez obzira na to što je svima jasno da je Jokić i dalje najbolji igrač na svetu, istovremeno stižu jasni signali da može da se pozdravi sa četvrtom MVP titulom, prosto jer u NBA strogo paze da "ne bude dosadno" i da se pobednici menjaju.

Tako je u anketi u kojoj su glasali generalni direktori svih 30 klubova u NBA ocenilo da je Nikola jokić najbolji centar. Dobio je 87 odsto glasova i iza sebe je ostavio Džoela Embida (Filadelfija, 10 odsto) i Viktora Vembanjamu (San Antonio, 3 odsto). Ono što je zanimljivo je da je Jokić više glasova dobio prethodne sezone, kada je imao podršku 93 odsto "dži emova" u NBA, ali je verovatno i pojavljivanje Viktora Vembanjame uticalo da se njegova prednost smanji.

NBA GMs vote on the best player at each position



(Via https://t.co/wWGNmWoaNH) pic.twitter.com/yeujUlHBkx