JOKIĆ OSTAO BEZ TROJICE SAIGRAČA: Čelnici Denvera presekli i doneli šok odluku posle dva poraza

Početak NBA lige i nove sezone se bliži. Timovi igraju prijateljske utakmice kako bi se što pre pripremili za početak takmičenja. Među favoritima kada je u pitanju napad na titulu je svakako Denver.

Tim Nikole Jokića je pred nastavak priprema objavio da je došlo do prekida saradnje sa trojicom igrača.

U pitanju su Džamir Jang, Džejlin Vilijams i Gejb Mekglotan. Ovakva odluka nije previše iznenađujuća, posebno kada se uzme u obzir njihova minutaža u dva meča protiv Bostona u Abu Dabiju. Deluje da je samo Jang uspeo da ubedi Majkla Melouna da mu da šansu. Džamir je u prvom meču sa Seltiksima igrao oko osam minuta, a u drugom 14. Dao je ukupno 12 poena. Vilijams nije igrao ni na jednom meču, a Gejb je odigrao ukupno četiri sekunde.

