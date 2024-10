Mesec dana me PRATE KRIMINALCI: Životna drama slavnog fudbalera, prolazi kroz pakao

Fudbaler Napolija Žuan Žesus otkrio je da strahuje od napada kriminalaca koji ga, navodno, prate već mesec dana.

Nekadašnji reprezentativac Brazila koji igra na poziciji centralnog defanzivca oglasio se putem društvenih mreža nakon čega je postao glavna tema italijanskih medija.

Poručio je da je na njegovom automobilu slomljeno staklu, a da je pronašao nekoliko uređaja za praćenje.

"Nakon što me skoro mesec dana prate, danas su pokušali da mi otmu kola. Kako je ovo grozan osećaj. Ovo me tera na povraćanje. Večerašnji događaj je samo šlag na tortu. U poslednjih mesec dana pronašao sam pet mini-uređaja za praćenje vozila na svom automobilu. Samo saznanje da ovi kriminalci znaju gde živim me ne čini spokojnim. Nažalost, više se nikad neću osećati bezbedno u ovako prelepom gradu. Znam da materijalne stvari nisu bitne, ali saznanje da je neki stranac provalio u moju privatnu imovinu čini da se osećam nesigurno i užasno", poručio je Žesus.

Žesus je karijeru počeo u Internacionalu, a 2012. godine je stigao u Inter. Četiri godine kasnije je pojačao Romu, a nakon pet sezona, odnosno 2021. godine stigao je u Napoli sa kojim je 2023. godine postao šampion Italije.

Ove sezone je igrao na jednoj utakmici u Seriji A i jednoj u Kupu Italije.

pročitajte još Košarkaši Partizana večeras gostuju madridskom Realu u drugom kolu Evrolige

Autor: Marija Radić