EVO ŠTA ZNAČI ZNAK 笑 I ZAŠTO JE POSEBAN: Đoković na kineskom potpisao kameru i poslao MOĆNU poruku u svet!

Jakub Menšik je ozbijno namučio Novaka Đokovića u četvrtini finala Mastersa u Šangaju i nakon velike borbe poražen je sa 2-1 (6:7, 6:1, 6:4).

Sjajan servis i istrajnost krasili su mladog igrača, koji je bio ravnopravan rival maltene sve vreme, međutim na kraju je do izražaja došlo iskustvo i kvalitet.

Posle meča je u izjavi nahvalio mladog tenisera, a pre toga imao je izuzetan momenat ispred kamere, koju je potpisao i poslao veliku poruku kineskom narodu.

Znak koji je koristio ovog puta je posebna poruka

- Osmeh - napisao je Đoković uz potpis i emotikon osmeha i tako nastavio da širi pozitivu.

A man with so many languages ❤️@DjokerNole #RolexShanghaiMasters pic.twitter.com/uAI4vBR3wk