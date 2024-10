Novak je supermen! Srbin oduvao i povredu i Amera za finale Šangaja!

Novak Đoković protiv Tejlora Frica igra polufinalni meč mastersa u Šangaju!

Ovo će biti deveti duel srpskog i američkog tenisera, a u prethodnim susretima sa Fricom Đoković je zabeležio devet pobeda.

NOVAK ĐOKOVIĆ - TEJLOR FRIC 2:0 (6:4, 7:6)

TOK MEČA:

DRUGI SET

TAJ-BREJK

8:6 - Fric stiže do prvog poena. Mrežu pogađa Amerikanac 1:1. Nova greška Frica. Vodi Nole 2:1. Preokret pravi rival 2:3, nova greška 2:4. Strašan servis Noleta 3:4! Ne ide lopta preko mreže 3:5. Smanjuje Novak 4:5. Izjednačenje 5:5! Tako je, bre!!!!!! Izjednačeno skroz 6:6. Dugačka razmena pripada Novaku! Meč lopta! Idemo, breeeee! Kraaaaaaj! Novak je u finalu Šangaja!

6:6 - Nastavljen je meč posle nekoliko minuta i intervencije fizioterapeuta. Trenutno je 40:30, Nole ima servis za taj-brejk. Idemo u taj-brejk

5:6 - Uzvraća istom merom Fric. Nole smanjuje na 40:15. Nole će servirati za taj-brejk i ostanak u drugom setu. Fizioterapeut je na terenu. Novak Definitivno ima problem.

5:5 - Ekspresno Nole stiže do 40:0. Lagan gem.

4:5 - Novak želi brejk! Sada je 30:30! Pogrešio je Fric, ali ipak stigao do gem lopte, a onda i gema.

4:4 - Preti Amerikanac brejkom. Ima 0:30 na Novakov servis. Smanjuje Nole bekend vinerom. Nije dobro. Dve brejk lopte ima rival. Jedna manje. E sad se lakše diše. Đus. Spasio je Đoković dve brejk lopte. Rastrčao se Novak, poen iz koraka. Izvukao se Đoković. Gem

3:4 - Đoković je ponovo imao šansu za brejk, ali nije je iskoristio. Spasio se Fric

3:3 - Novak stiže do poena na svoj servis, izjednačuje Fric, a onda jedan brutalan servis Noleta za 30:15. Izjednačenje. Gem lopta za Novaka. Đus. Dobro se snašao Đoković prednost. Gem Nole

OMG He had that break! AJDE! Be well.

2:3 - Stiže Fric do 30:0, Đoković smanjuje. Izjednačenje! kakav poen Novak je sa "poda" pokupio loptu i poentirao! To može samo Nole! Ipak gem lopta za Frica. Fric igra odlično, ali Nole još bolje. Đus. Brejk lopta! Idemoooooo! Uhhh opet se Nole uhvatio za koleno, proklizala je leva noga! BIće okej Šteta, ali evo nove brejk šanse! Ne koristi ni drugu, a ni treću, na kraju gem za Amerikanca.

2:2 - Izjednačenje na početku petog gema 15:15. Ima Nole prednost, forhend, bekend, nema Amer rešenje 40:15. Gem!

1:2 - Bekendom sad Đoković lomi Amera 15:30, nova pretnja za brejk! Jeftinoooo! Šteta! Izjednačenje. Odličan servis za 40:30. Gem za rivala!

1:1 - Nole poveo, Fric riternom izjednačio 15:15. Ponovo Đoković izuzetno pogađa ugao 30:15. Sada je već 40:15. Odličan volej za izjednačenje u gemovima.

0:1 - Fric poenom na svoj servis počinje drugu deonicu igre. Brzo američki teniser stiže do 40:15 i asom stiže do prvog gema u drugom setu.

PRVI SET

6:4 - Kreće Novak po prvi set. Odmah poen, pa Nova greška Amera 30:0. Fenomenalno, uhvatio je Đoković u raskoraku Frica. Tri set lopte. Smanjuje rival. Set je Noletov!

5:4 - Odlični servisi Tejlora za 30:0. Tri gem lopte.Gem za Amera, Nole će servirati za prvi set.

5:3 - Novi poen za Đokovića. Fric dosta greši iz forhenda 30:0. Izašao je na mrežu Nole i poslao loptu u aut. Nova greška Amera na drugi servis srpskog asa. Lopta je na mreži, gem za našeg tenisera

4:3 - Ne može, nema Fric rešenja za Noleta 0:30. Smanjuje Amerikanac. Ponovo mreža na strani protivnika. Još jedna brejk lopta. Servi ponovo vadi stvar. Đus. Prednost za Tejlora, a onda i gem.

#Djokovic - Fritz 1st set stats

6-4

38 min

Novak had BPs in 3 of Fritz's service games, 1/6 converted

Only 6 pts lost on serve

10 W - 8 UFE

55% pts won (+5)



Let's do this, Nole! 💪🙏🔥❤️