Grmi 'Kosovo je Srbija' pred meč Lige nacija: Navijači dve reprezentacije još jednom pokazali da su uz Srbe

Fudbalske reprezentacije Kipra i Rumunije večeras od 20.45 časova igraju svoj meču u okviru Lige nacija, a navijači obe selekcije imale su zanimljivu uvertiru u vidu zajedničkog pevanja!

Naime, ultrasi AEK-a iz Larnake i rumunski navijači skandirali su i pevali "Kosovo je Srbija", te na taj način još jednom pokazali svoj stav kada je u pitanju južna srpska pokrajina.

Zanimljivo, i jedni i drugi su u grupi LN sa tzv. Kosovom i prilikom utakmica sa pomenutom reprezentacijom isticali su parole da je Kosovo srpska teritorija.

S druge strane, u Prištini smo videli jezive scene kada je Rumunija gostovala, gde su domaći navijači zviždali himni Rumunije i mahali zastavama Albanije i UČK.

12.10.2024, Nations League, Romanian🇹🇩 Ultras & AEK Larnaca🇨🇾 togheter before Cyprus - Romania chanting “Kosovo je Serbia”, more check here: https://t.co/hSEokbmmTo pic.twitter.com/ALp3yO4dO2