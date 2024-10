ĐOKOVIĆ NIJE MOGAO PROTIV MAŠINE SINERA! Nemilosrdni Italijan zaustavio Novaka i postao šampion u Šangaju!

Novak Đoković je poražen od Janika Sinera u finalu mastersa u Šangaju.

Činjenica da je Siner perfektno fizički pripremljen, a da Novak ima 14 godina više i da je tokom turnira imao probleme sa kukom i ramenom, verovatno su doprineli ishodu ovog meča.

Prvi put od početka meča je Đoković probao da odigra servis volej i to ga je koštalo uvodnog poena u taj-brejku.

Siner je nakon toga bio veoma siguran, servis je i dalje funkcionisao odlično, za razliku od Novakovog koji "13. gem" nije odigrao na svom nivou.

Uspeo je da napravi jedan mini brejk i smanji zaostatak, ali je potom napravio grešku na mreži i omogućio Sineru tri vezane set lopte, što je Italijan iskoristio.

NOVAK ĐOKOVIĆ - JANIK SINER 6:7(4), 3:6

- Sve ili ništa za Đokovića. Siner je imao malih poteškoća sa servisom, ali ništa ga nije pokolebalo. Nakon 96 minuta tenisa imao je dve meč lopte.

3:5 - Ne odustaje Novak, sada konačno liči na onog iz prvog seta. Ima tri gem-lopte i koristi prvu, te sav pritisak prebacuje na Italijana.

2:5 - Tri gem-lopte za Sinera. Spasao je Nole prvu. Drugu nije. Serviraće za ostanak u meču Nole.

2:4 - U igri je i dalje Đoković. Uzeo je gem na svoj servis.

1:4 - Okrenula je sreća leđa Đokoviću, promašuje zicere, i napravio je sedmu neiznuđenu grešku, koliko je imao u celom prvom setu. Siner ima tri gem-lopte za potvrdu brejka! Prvu ne koristi.

1:3 - Ponovo mreža i Novak nisu u ljubavi. Siner dolazi do 0:30. Usledila je odlična reakcija Noleta koji nakon snažne razmene dijagonalom prekida ritam rivala. Ponovo je izašao Novak na mrežu i dao dve brejk-lopte Sineru.

1:2 - Dosta napeta igra, opao je tempo meča, a obojica pokazuju emocije nakon grešaka. Imao je sreće Siner nakon jednog forhenda, dobio je gem.

