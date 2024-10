ĐOKOVIĆ PORAŽEN OD SINERA U TENISKOM SPEKTAKLU: Janik drugi put u četiri dana slavio protiv Noleta!

Najbolji teniser svih vremena Novak Đoković i prvi reket planete Janik Siner igrali su polufinalni meč egzibicionog turnira Slem šest kraljeva u Rijadu.

TREĆI SET

4:6 - Kraj, pobeda Sinera!

4:5 - Kakva šteta! Novi brejk Sinera!

Italijan ponovo oduzima servis Đokoviću! Serviraće za meč!

4:4 - IDEMO, BREJK Đoković!

Kakav gem je odigrao Novak! Nije se predavao ni u jednom trenutku, a na kraju spektakularnom defanzivom dolazi do brejka! Atomski tenis u Rijadu!

3:4 - Brejk Sinera!

Šteta, uspeva Italijan da oduzme servis Novaku i sada je mnogo bliži pobedi!

3:3 - Šteta!

Pretio je Novak, imao 15:40 na servis Sinera, ali nije uspeo da napravi brejk! Gledamo vrhunski nivo tenisa dva velemajstora!

3:2 - Bravo, Nole!

Spektakularan gem smo gledali, pet izjednačenja. Novak je uspeo da smogne snage i da osvoji ubedljivo najduži gem u meču!

2:2 - Siner siguran!

Pretio je Đoković, imao svoju šansu na 30:30, ali Italijan uspeva da sačuva svoj servis!

2:1 - Novak se potpuno razigrao!

Đoković je u seriji! Divna bekhend paralela i prednost u odlučujućem setu!

1:1 - Ma, BRAVO!

Ne predaje se Novak, vraća brejk! Po svemu sudeći, očekuje nas maraton!

0:1 - Brejk Siner!

Neverovatno, Italijan odmah dolazi do brejka u odlučujućem setu!

DRUGI SET

Taj-brejk:

7:0 - Demoliranje!

