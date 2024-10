OD ČISTOG ZLATA: Nadal izgubio od Đokovića, ali dobio dragocen poklon (FOTO)

Rafael Nadal nije uspeo da savlada Novaka Đokovića u meču za treće mesto egzibicije Slem šest kraljeva u Rijadu, poražen je rezultatom 2:0 (6:2, 7:6), ali kući definitvno ne ide praznih ruku...

Pored 1.500.000 dolara koliko je zaradio samim pojavljivanjem na turniru, organizatori su odlučili da iznenade Rafu i da mu poklone "mali znak pažnje" za odlazak u penziju.

Nadal je dobio reket od čistog zlata, a vrednost ovog poklona je neprocenjiiva...

Rafael Nadal nas been gifted a golden racket, probably solid gold. Nothing more appropriate! #SixKingsSlam pic.twitter.com/gxiiOvL3fc