NOVAK ĐOKOVIĆ IMA SLABU TAČKU U IGRI: Trener otkrio gde je Srbinova Ahilova peta

Novak Đoković i u 38. godini drži teniske lekcije mlađim teniserima, s tim da mu je sve teže da izađe na kraj sa Janikom Sinerom i Karlosom Alkarazom. Međutim, za nekoga ko je osvojio 99 titula, od toga 24 grend slema, 40 mastersa, kao i zlato na Olimpijskim igrama teško da se može reći da je u nečemu slab.

Međutim, Patrik Muratoglu, čuveni teniski trener, smatra da Nole ima slabu tačku. On je rešio da otkrije šta je Noletova Ahilova peta.

- Ima toga što mislim da bi mogao da čini bolje, mada je to teško reći jer je on najveći svih vremena. Ponekad osećam da nije dovoljno agresivan u svojoj igri. On je verovatno momak koji pokriva teren na najbolji mogući način - rekao je Muratoglu za Talking Tennis.

Imajući sve u vidu, njemu nije bilo teško da izabere koga bi trenirao da mu se ukazala prilika, kada su u pitanju Novak, Rodžer Federer ili Rafael Nadal.

- Izabrao bih Đokovića pre Federera i Nadala jer može da igra duže. Njegovo telo je zdravije od njihovih. Njegova motivacija da bude najveći je bila velika i ako pogledate na to koliko grend slemova je osvojio, mislio sam da će jednog dana postati najveći, što je i učinio - zaključio je Muratoglu.

Podsetimo, Švajcarac se odavno penzionisao i to sa negativnim skorom protiv Novaka, a ima i manje osvojenih velikih trofeja, dok je u ukupnom broju titula i dalje ispred Đokovića. S druge strane, Rafa se ovih dana povlači iz tenisa i ostaće upamćeno da ga je Nole penzionisao u dva navrata, prvo u drugom kolu na Olimpijskim igrama u Parizu, a onda i sada na egzibiciji "Šest kraljeva" u Saudijskoj Arabiji.

Autor: Dubravka Bošković