Pešić: Strast prema košarci i odgovornost prema igračima su me zadržali da ostanem

Selektor košarkaške reprezentacije Srbije Svetislav Pešić rekao je večeras da su ga strast prema košarci i odgovornost prema igračima zadržali na selektorskoj funkciji.

Pešić je u nedelju na vanrednoj konferenciji za medije Košarkaškog saveza Srbije saopštio da će i u narednih godinu dana biti selektor Srbije.

On je večeras, gostujući na u emisiji "Oko" na Radio-televiziji Srbije, istakao da mu je drago da su navijači prepoznali želju igrača, prikazanu u prethodnom periodu.

"Kod nas se po prvi put u istoriji slavila bronza, jer se inače slavilo samo zlato. Očigledno je međutim da su sada javnost i navijači prepoznali ogromnu želju i kvalitet ovih momaka koji su doneli medalje iz Manile i Pariza. Tokom čitave karijere nailazite na prepreke i sam proces nadilaženja tih prepreka nas čini boljim i povezanijim", izjavio je Pešić za Javni servis.

Selektor Srbije je dodao da su strast prema košarci i odgovornost prema igračima bili ključni prilikom donošenja odluke da produži selektorski mandat.

"Nisam se osećao dužnim prema srpskoj košarci, ali osećam odgovornost prema igračima sa kojima smo prešli sve ove prepreke, a bilo je i poraza na tom putu. Mi treneri stalno govorimo da je tim na prvom mestu i stoga ne treba trener da bude taj koji odustaje. Biti trener Srbije je čast i obaveza, ali i ogromno zadovoljstvo. Rekao sam i čelnim ljudima u savezu da ću ostati, sve dok mi ne uskraćuju zadovoljstvo", rekao je Pešić.

On je naglasio je i da iza novog predsednika Košarkaškog saveza Srbije Nebojše Čovića stoje dobri rezultati.

"Razgovarao sam najviše sa Nebojšom Čovićem i sa potpredsednikom Filipom Sunturlićem. Predsednik formira novi tim i sa velikim očekivanjima, ali i odgovornošću ulazi u nove izazove. O Nebojši možeš da pričaš i ovako i onako, ali iza njega su rezultati. On ima način na koji do njih stiže, ali i njemu je potrebna pomoć, ne samo moja, već čitave košarkaške Srbije", dodao je selektor Srbije.

Pešić je poručio da je daleko Evropsko prvenstvo i da reprezentacija Srbije prvo treba da prođe kvalifikacije.

"Ja vrlo dobro znam da nemamo zlato od Indijanapolisa. Javnost je ta koja postavlja ciljeve i moje je da ih ispunim. Jugoslavija je često preskakala kvalifikacije, ali se sistem promenio i sada moramo da ih igramo. Očekuju nas dueli sa Danskom 21. novembra u gostima i tri dana kasnije ovde. Fiba nije našla dobro rešenje, pa se na primer 21. novembra igra meč između Zvezde i Partizana u Evroligi", izjavio je Pešić.

On je rekao da je zagovornik srpske profesionalne lige, koju smatra neophodnom za razvoj srpske košarke.

"Ja sam jugonostaligčar koji je rođen u Srbiji i uvek sam za to da se ujedinjujemo. Međutim, Srbija mora da ima svoju profesionalnu ligu. Treba da igramo sa klubovima iz drugih zemalja, ali kroz evropske kupove. Ostali srpski klubovi moraju da igraju evropska takmičenja, a to nije bio slučaj u posldnjih 10 do 15 godina. Košarka će nam se u suprotnom svesti na Zvezdu i Partizan i zbog toga smo u zatvoru i ne znamo šta se dešava spolja. To bi pre svega bilo dobro za popularizaciju košarke, ali i za to da mladi ostaju ovde. Dobra stvar je naravno i da Partizan i Zvezda budu kvalitetni, ali košarka mora da se razvija i u drugim gradovima", rekao je Pešić.

Selektor Srbije je dodao da je za ceo taj projekat neophodna podrška države.

"Nadam se da će predsednik Aleksandar Vučić ovo da čuje. On voli košarku i država je pomagala u prethodnom periodu. Međutim, moraće da povedu računa i o ovim stvarima i biće neophodna podrška kako bi se taj projekat ostvario", izjavio je Pešić.

Autor: Dalibor Stankov