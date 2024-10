UZNEMIRUJUĆI PRIZOR! Pogledajte kako se povredio Džoel Bolomboj: Ovo nikako ne sluti na dobro!

Jedan od najbolji košarkaša Crvene zvezde doživeo je ozbiljnu povredu kolena na utakmici u Podgorici.

Zvezda je u derbiju petog kola ABA lige posle velike borbe savladala u gostima ekipu Budućnosti rezultatom 75:73, ali crveno-beli nakon meča nisu imali previše razloga za slavlje.

Meč su završili bez sjajnog centra Džoela Bolomboja, koji je u trećoj deonici doživeo ozbiljnu povredu kolena.

Dok se postavljao u odbrani Bolomboju je nezgodno proklizala noga i sa bolnom grimasom na licu završio je istog momenta na zemlji. Odmah je bilo jasno da se radi o ozbiljnijoj povredi. Košarkaš Zvezde nije mogao da ustane sa parketa, previjao se od bolova.

Saigrači su ga podigli i praktično ga izneli sa terena, nije mogao da se osloni na povređenu nogu.

Da se najverovatnije radi o ozbiljnijoj povredi nakon meča je potvrdio i zabrinuti trener Janis Sferopulos.

"Nažalost, ne možemo da bude srećni zbog ozbiljne povrede Džoela Bolomboja. Ne znamo koliko je povreda ozbiljna, a to ćemo saznati sutra nakon snimanja. To je jedini razlog zbog kojeg nismo srećni. Sutra ide na magnet, pa ćemo saznati detaljnije", rekao je Sferopulos nakon meča.

Pogledajte kako se povredio sjajni centar crveno-belih:

@BrianSuttererMD any thoughts on this injury of Red Star (Euroleague) C Joel Bolomboy... pic.twitter.com/ipJa1cAqQz