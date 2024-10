HEROJSKI PUT U SMRT: Mladi sportista (18) ubijen u pucnjavi! Svojim telom pokušao da zaštiti prijatelje

Jeziva tragedija potresla je nedavno Sjedinjene Američke Države.

Tokom jedne proslave u Indijani izbila je pucnjava u kojoj je 18-godišnji igrač američkog fudbala Brajs Gerlah, učenik srednje škole Koridon, izgubio život.

Nesrećni mladić bio je nevini posmatrač koji je ubijen dok je svojim telom pokušavao da zaštiti prijatelje od pucnjave.

Do vatrenog obračuna došlo je nakon svađe između dve grupe mladića. Prema rečima šefa policije Toda Bejlija osumnjičeni su nakon stravičnog incidenta pobegli sa lica mesta i za njima se još uvek traga. Reč je o tamnoputim tinejdžerima u ranim dvadesetim godinama.

Bryce Gerlach. 18 years old. A senior at CCHS. A whole life ahead of him. A son, brother, and friend. Loved by so many, and so many more mourn with his family and community tonight.

